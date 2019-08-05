力高社区公益项目“预约没有失智的未来”

7月30日，力高社区公益项目在烟台正式启动。

力高”社区公益“项目是由天津市力高慈善基金会发起，与力高旗下社区康养品牌怡邻健康客厅共同合作的系列公益活动。项目以社区为单位，通过对受众个人和家庭的帮扶产生联动效应，链接多方资源搭建社区公益平台，形成有效的社区公益宣传和志愿者队伍建设，促进社区邻里互帮互助，让社区生活更美好。

力高慈善基金会理事长梁婉婵在启动仪式上表示，单纯的救助已经满足不了现代公益的需求，力高做社区公益项目就是想要做到搭建公益帮扶平台，鼓励和指导“助人自助”。在未来，社区的每一位居民都将有机会成长为公益领域的一份子，一起为和谐社区、和睦家庭贡献力量。

力高首期“社区公益”活动主题为“预约没有失智的未来”认知症友好社区行动计划。认知症是由脑部疾病所导致的一系列以记忆和认知功能损害为特征的综合症候群。在中国，认知症人群已达1000万，几千万个家庭照顾者正陪伴亲人经历漫长的照护旅程。每个人、每个家庭都有可能受到认知症的侵犯，我们必须做好准备。

据烟台·怡邻健康客厅负责人介绍，“认知症友好社区行动计划”将率先在顺河社区落地，为辖区范围内2000多名65岁以上老人进行免费的认知症早期干预指导，并利用怡邻健康客厅的医养资源为潜在或轻度认知症的人群提供专业认知训练、康复运动等服务。

(责编：马靓辉(实习生)、常红)