中铁青岛世界博览城构建西海岸新区靓丽“名片”

8月2日，在青岛市西海岸新区中铁世界博览城展馆内中铁置业山东（西海岸）公司构建“大党建”工作格局的活动扬起了合作共赢的时代风帆。

“上合组织青岛峰会”上，中国提出了“办好一次会，搞活一座城”的要求。中铁置业在中铁世界博览城项目建设和会展运营过程中，以促进青岛会展业高质量快速发展为出发点，以构建“大党建”格局为切入点，不断加强与驻地政府职能部门、企事业单位、参建单位共建联建，以加快世博城建设和运营，融入西海岸新区经济社会发展为牵引，擦亮岛城“会展之滨”的名片。

中铁青岛世界博览成投入运营近一年来，高标准举办各类展会近百余场次，在“先行先试”创新发展大局中为业务转型升级走出了一条崭新道路。

在结合驻地经济发展远景，融入当地经济格局方面，抢抓山东省建设新旧动能转换综合试验区和青岛市建设国际海洋名城的重大机遇，按照率先走在前列的目标定位，着力引进培植总体实力强、辐射带动力大、社会贡献率高的会展项目，引领会展产业转型升级，勇做青岛市会展经济和现代服务业发展的排头兵，发挥了实实在在的推动作用。先后成功举办了东亚海洋合作平台青岛论坛暨东亚商品展、博鳌亚洲论坛全球健康大会、军民融合科技创新成果展、国际海洋技术与工程设备展以及全国标准化军民融合年会、正和岛年会等一系列重要展会产生了良好的经济效益和社会效益。

目前中铁青岛世博城项目依托“大党建”格局，进一步加强政企共建、企业联建，利用自身的平台和资源优势，将积极吸纳高规格会展，形成集聚效应，打造会展产业孵化器，助力青岛会展业成为青岛西海岸新区一张靓丽的“名片”。（韩云峰 杨玉炜）

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