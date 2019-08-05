美方言而无信已成常态，中国要保持战略定力

日前，美国单方面声称将对3000亿美元中国输美商品加征10%的关税。8月5日，中国人民大学国家发展与战略研究院举办以“以战略定力应对言而无信”为主题的研讨会。与会专家纷纷表示，美方一再升级贸易摩擦，是典型的言而无信的表现。加征关税不符合中美两国人民利益和世界人民利益，不符合经济全球化大势。中国经济有足够韧性与底气应对外来挑战。我们要保持战略定力，集中力量办好自己的事，把外部压力转化为高质量发展的动力。

美方出尔反尔、言而无信已成一种常态

在上海举行的第十二轮中美经贸高级别磋商刚结束不久，美方就翻脸，采取新一轮对华征税措施。与会专家一致强烈谴责美国这种出尔反尔的言行。

“此举中国难以接受，这也正是美国贸易霸凌主义在新阶段的极端表现。”中国人民大学副校长刘元春说。

“‘言而无信，不知其可’，中国自古以来讲诚信。目前中国遭遇美方多次出尔反尔、言而无信，实属少见。”对外经济贸易大学国际经济贸易学院院长洪俊杰表示，美国动辄极限施压的霸凌主义行径，看起来很热闹，实际上是在损害国家信用和国际影响力，也反映了其自身实力的消退，明显缺乏自信。

与会专家指出，美国一再背信弃义、翻云覆雨，都是在打自己的如意算盘，想逼迫中国就范、打击中国发展、获取更大利益。

“这种极限施压手段在国际贸易谈判中是非常少见的。”南开大学前副校长佟家栋指出，美国奉行寻求以最小的损失换取对方最大的损失，实施的是双输的贸易战略。美国政府的如意算盘是，希望以美国能承受的一时损失为代价，击垮中国经济和对外贸易，从而再度拉大中美经济实力距离，继续保持美国世界霸主的地位。

中国人民大学国家发展与战略研究院研究员王孝松认为，美方不断升级贸易摩擦，旨在通过极限施压的手段，获取谈判主动、最大限度地让中方让渡利益。更深层原因在于，其对中国发展模式的不认同。

中国经济具有强劲韧性应对挑战

与会专家纷纷表示，对于美方出尔反尔的一贯做派，我们要保持战略定力，战略上藐视，战术上重视。

“对于美方极限施压，我们已见怪不怪了，应对起来也更加成熟、从容。当前，中国应当继续保持战略定力，增强忧患意识，办好自己的事，促进经济持续健康发展。”中国世界贸易组织研究会副会长霍建国说。

佟家栋认为，只要美国仍处于被追赶的位置，它就一刻不会停止打压其竞争对手，历史的经验已经反复证明了这一点。“因此中国不仅要有持久战的思想准备，还要勇于面对多变的外部环境，保持战略自信。”

与会专家认为，我们要充分认识到中美经贸摩擦只是中华民族伟大复兴历史长河中的一个小波澜，中国经济具有独特的强劲韧性，中国政府拥有充足的政策工具、丰富的应对危机经验，能够扛住经贸摩擦的冲击。

“上半年我国经济发展总体平稳、稳中有进，韧性强、活力足、潜力大，足以抵抗各种外部冲击。”王孝松分析说，近期我国经济发展质效提升，上半年全国日均新设企业1.94万户，实物商品网上零售额增长21.6%。出口商品结构持续升级，高技术、高质量、高附加值产品出口快速增长。对外贸易发展形势平稳、市场多元化稳步推进，“一带一路”沿线国家和地区进出口增长9.7%。

洪俊杰指出，我们有全球最大的市场、有完备的工业体系、有丰富的人才储备和完善的基础设施、有一批具有国际竞争力的企业，因此有足够的能力应对冲击。

以高质量发展和全方位对外开放应对经贸摩擦

与会专家一致认为，积极应对经贸摩擦，中国应从高质量发展和全方位对外开放着眼。

山东财经大学校长赵忠秀认为，我国坚定不移推进贸易投资自由化便利化，提出共建“一带一路”倡议，为全球提供越来越多的公共产品，带来实实在在的利益，这会让更多人看清形势、分清利弊，也会让我们获得更多支持。

北京大学国家发展研究院党委书记余淼杰认为，要继续落实减税降费政策，降低企业运营成本，提升企业的国际竞争力。扎实推进产业升级、促进企业转型，提高企业利润率。

“中国应发挥巨大市场、人力资本和体制机制优势，进一步扩大开放、优化营商环境，展现出足够的吸引力和增长潜力，迎来化压力为动力的战略机遇。”赵忠秀说。

洪俊杰表示，中国应当深挖国内潜力，继续推进供给侧结构性改革，推动高质量发展。应当拓展国际市场，以更高水平开放解决开放中遇到的问题，打造新的国际竞争优势。

“要提振中小企业和民营企业的信心。”首都经济贸易大学经济学院前院长郎丽华说，有些民营企业在经贸摩擦中应对得非常好，其重要原因就在于以创新为驱动力，加大研发投入，同时优化全球业务布局。这些经验值得借鉴。

“中美经贸摩擦使人们认识到提升科技创新能力的战略性意义。”佟家栋表示，中国应抓住信息通信、航空航天、人工智能等行业的发展机遇，提高经济发展质量。

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