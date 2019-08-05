原标题：综述：海外专家热议中国经济稳定前行韧性足

新华社北京8月5日电 综述：海外专家热议中国经济稳定前行韧性足

新华社记者

近日召开的中共中央政治局会议指出，今年上半年中国经济运行延续了总体平稳、稳中有进的发展态势。会议同时强调，做好下半年经济工作意义重大。在世界经济面临下行压力、风险挑战明显增多的背景下，中国经济保持稳健运行的良好态势引发海外专家热议，中国经济潜力巨大、韧性十足成为国际观察人士的普遍看法。

美国硅谷著名天使投资人史蒂夫·霍夫曼表示非常看好中国经济的发展前景。他说，中国经济政策发挥的作用举足轻重，为世界经济带来了积极影响。中国不断扩大对外开放、支持民营经济等多种举措推动了相关产业蓬勃发展，中国将继续成为世界经济发展的引擎。

埃及中埃商会主席迪亚·菲基在接受新华社记者专访时表示，中国是强大且重要的经济体，中国奉行的合作共赢原则使其在世界经济中的引领作用日益凸显。

菲基说，在经济合作方面中国注重发展和互利，中国经济稳健增长不仅反映了其自身成就，也为世界其他发展中国家提供了示范和样本。中国经济在有效应对经贸摩擦等外部压力的同时保持了自己的步伐和节奏，中国经济发展有助于为全球经济合作与投资开辟广阔前景。

沙特阿拉伯智库海湾研究中心首席经济专家约翰·斯法基亚纳基斯表示，伴随经济结构调整升级和对外开放力度不断加大，中国经济呈现出巨大的发展潜力，前景更加光明。

谈及中国经济发展对世界的贡献，斯法基亚纳基斯表示，在推动世界经济增长方面，中国的贡献有目共睹，中国脱贫减贫的成功实践为其他国家提供了宝贵经验。中国仅用40年时间就令数亿人口摆脱贫困，经济成就举世瞩目。

肯尼亚国际问题专家爱德赫雷·卡文斯表示，广泛协商和高效执行是中国经济成功转型的关键因素，中国的发展模式为全球消除贫困和经济转型树立了典范。基于中国在全球价值链中的地位和经济体量，中国经济的发展和稳定已经不仅仅是关乎中国自己，而是关乎整个世界经济的发展前景。（参与记者：邹多为、吴晓凌、吴丹妮、涂一帆、杨臻）

(责编：刘洁妍、杨牧)