原标题：挥霍国家信用无异于玩火自焚——专家学者批驳美方再举关税大棒

新华社北京8月5日电 题：挥霍国家信用无异于玩火自焚——专家学者批驳美方再举关税大棒

新华社记者刘红霞、吴嘉林

美方食言了，又一次。就在作出“美方不再对中国产品加征新的关税”承诺一个月之际、第十二轮中美经贸高级别磋商刚结束不久，美方突然宣布将自9月1日起对3000亿美元中国输美产品加征10%的关税。

食言成瘾，已然成为美国一些人挥霍国家信用的标志性特征。中国人民大学5日举行研讨会，与会专家学者认为，美方一些人言而无信，其结果注定是玩火自焚。

“从一系列事实不难看出，美方磋商缺乏诚意，习惯极限施压。”北京大学国家发展研究院副院长余淼杰说。

言而无信、出尔反尔、极限施压……与会专家学者认为，这些都是美方在处理中美经贸摩擦中的惯用伎俩，可以预见，这些伎俩未来可能长期存在。

“对于中美经贸摩擦，中方始终抱着解决问题的态度，而美方不同，他们是抱着制造麻烦的态度。”中国人民大学国家发展与战略研究院研究员程大为说，相比美方的言而无信，中方向来言出必行，近期中方根据市场原则，为企业购买美国农产品创造有利条件。

屡屡出尔反尔，真的让美方受益了吗？专家学者认为，并没有。

美国商务部发布的最新数据显示，美国第二季度国内生产总值（GDP）环比折算年率增长2.1%，低于第一季度3.1%的增速。这显示，美国经济动能不足的苗头已经显现。

与会专家学者认为，在美方最新一轮的对华关税威胁中，消费品占相当比重。如果加征关税生效，将让广大美国消费者利益受损，继而推升美国国内通货膨胀压力。另外，3000亿美元商品涉及的手机、笔记本电脑虽然是中国产品，但不少零部件从美国进口。美国挥舞关税大棒，实际上是损人害己。

对外经济贸易大学国际经济贸易学院院长洪俊杰认为，美方极限施压和霸凌行径，对国家诚信和长远影响力产生极大消耗，也反映了本身缺乏自信。

程大为也认为，美方不断在磋商关键时刻“扔手榴弹”，不只是在中美经贸磋商中，还包括与其他经贸伙伴谈判时，这种霸凌行径一定程度上折射出美国心态上的衰落与倒退。

“美方极限施压手段已经见怪不怪。”中国世界贸易组织研究会副会长霍建国认为，中方向来讲求合作共赢，在磋商前总会释放善意，而美方则习惯在磋商前后“搞小动作”，对此，要认清中美经贸摩擦的复杂性和长期性。

对于美方一些人鼓噪的中美经济“脱钩论”，霍建国认为，很多经济、贸易投资往来是由企业决定的，不是政府说断就能断的。作为全球前两大经济体，中美之间你中有我、我中有你，“脱钩论”是不可行的、不现实的。

中国人民大学副校长刘元春认为，出尔反尔是美国当局的一贯伎俩，要从更高的思考维度和更长的时间角度认清其战略和定位，坚定不移办好自己的事，以战略定力来应对言而无信。

山东财经大学校长赵忠秀说，外部压力成为常态，给了我们压力变动力的战略机遇。他认为，要用好中国巨大的国内市场，用好人力资源、人力资本，以及制度优势、体制优势，进一步扩大开放，进一步优化营商环境。

与会专家学者认为，办好自己的事，归根到底是要聚焦高质量发展，以不断深化改革扩大开放激发市场活力、挖掘市场潜力、增强经济韧性。

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