原标题：韩美军演“如期” 触动半岛神经

新华社北京8月5日电（全球热点）韩美军演“如期” 触动半岛神经

新华社记者

据韩国媒体5日报道，韩国和美国当天按计划开始联合军演。美国新任国防部长马克·埃斯珀正展开首次亚洲之行，将于本周晚些时候访问首尔。

有分析认为，不顾朝鲜先前一再警告，韩美军演仍按期举行，美国防长又值此敏感节点访问亚洲，这些不利信号恐将刺激半岛敏感神经，妨碍朝美互信乃至半岛无核化谈判工作。

【新闻事实】

5日，韩国国防部发言人崔贤洙说韩国和美国军方正在筹备举行联合军事演习，但没有确认演习是否已开始。

据韩国媒体报道，此次军演5日已启动，将持续至20日。韩美计划借美国防长埃斯珀稍后访韩之机发布正式军演安排及代号。

此前，朝方已多次警告说，韩美执意举行此次军演，将影响朝美重启无核化“工作层面磋商”。

另据朝鲜中央通讯社报道，朝鲜最高领导人金正恩7月25日、7月31日、8月2日分别指导“新型战术制导武器”和“新型大口径制导火箭炮”试射，意在“警告韩国好战势力”。

【深度分析】

中国社会科学院亚太与全球战略研究院研究员王俊生说，在朝美约定重启工作磋商以后，韩美军演仍“如期”进行，且埃斯珀亚洲之行与韩美军演同步呼应，主要反映美方三重考虑：第一，半岛局势虽有所缓和，但来自朝鲜的威胁并未消除，美韩盟友仍需通过军演加强磨合；第二，美国对朝“极限施压”和经济制裁等政策和手段并未发生根本变化；第三，借机强调美韩同盟的重要性。

王俊生说，尽管此次韩美军演规模较小且以计算机模拟为主，但依旧把朝鲜当成假想敌，不利于建立互信，还有可能招致朝方反制措施，轻则影响美朝重启工作对话，重则让半岛局势再次紧张升级。

另据韩国媒体分析，埃斯珀访韩将聚焦半岛局势、韩美军费分担等问题。韩美各有诉求：韩方希望推动美国调停韩日经贸纠纷，但美国缺乏兴趣；美国力图说服盟友加入美方挑头的霍尔木兹海峡水域联合巡逻以便施压伊朗，但韩方态度谨慎。

此外，据美国国防部2日声明，美方退出《中导条约》后将“全面研发”受《中导条约》限制的陆基中程导弹。埃斯珀3日在展开亚洲行之际对随行记者说，有意在亚洲部署陆基常规中程导弹。

【即时评论】

朝美领导人一年多来三次会面，特别是一个多月前实现“板门店握手”。然而，双方陷入“屡谈屡停”的怪圈，过程反复，承诺“打折”，无核化迟迟难见实质性进展。

希望有关各方珍惜当前半岛问题政治解决进程的机遇，共同为推动半岛无核化、实现半岛及地区持久和平做出积极努力。

更希望各方多做对亚洲地区和平稳定、发展繁荣有建设性、有意义的事。

【背景链接】

美国总统特朗普2018年6月12日在新加坡会晤朝鲜最高领导人金正恩，随后宣布暂停耗资巨大且被视为有挑衅性的美韩联合军演。

美韩后续商定叫停“关键决断”“秃鹫”“乙支自由卫士”三大军演，代之以规模较小的联合演习或演练。

去年11月5日，韩美在韩国东南部港口城市浦项附近启动为期两周的海军陆战队联合演练。

美韩今年启用新军演代号“同盟”，2019年3月举行的第一次“同盟”指挥所演习称为“19-1同盟”。

今年6月30日，金正恩和特朗普在朝鲜半岛非军事区板门店会面，双方同意重启今年2月在越南河内举行的第二次会晤后停滞的朝美工作对话。（参与记者：耿学鹏、杜白羽、陆睿；编辑：沈敏、马晓燕、孙浩）

(责编：刘洁妍、杨牧)