原标题：特写：愿悲剧不再重演——美国埃尔帕索举行枪击遇难者守夜活动

新华社美国埃尔帕索8月4日电 特写：愿悲剧不再重演——美国埃尔帕索举行枪击遇难者守夜活动

新华社记者高路 刘立伟

当4日落日余晖在天边散去，美国得克萨斯州边境小城埃尔帕索却无法像往常那样宁静安详。成百上千民众自发聚集在一起，以守夜的方式悼念前一天枪击事件中的遇难者。

当地时间8月3日上午，一起发生在小城沃尔玛超市内史无前例的枪击事件让20个无辜生命陨落，另有26人至今仍在医院接受治疗，部分人员伤势严重。

震惊、伤痛、愤怒……埃尔帕索居民不敢回想枪手向民众扫射的惨状；移民、种族、控枪……枪击事件暴露出的种种问题一时让这座只有68万人口的美墨边境小城成为世界焦点。

守夜活动开始前，当地歌手在公园内现场演唱歌曲，陆续到场的民众在台下应和。人群中有的怀抱婴儿，有的陪同长者，“爱”“坚强”“携手”是大家互致问候时最常用的词语，人们握手、拥抱、替同伴拭去泪痕，场面温馨感人。

在沃尔玛工作了13年的员工露丝和同事一起来参加守夜。枪击发生时，露丝并不值班。她告诉记者，有两名同事在枪击中受伤，目前仍在医院接受治疗。

“我来这里是为了见朋友和同事，我想知道他们都一切安好。”露丝边擦眼泪边对记者说，“这家沃尔玛24小时营业，每天都会有很多来自墨西哥的顾客，大家彼此都十分友好。”

阿拉塞莉·蒙托亚的家就在枪击事件发生地不远处。谈到前一天发生的枪击，她的声音仍在颤抖，“这里的人们友爱、热情，发生这样的事情实在让人心碎”。

在谈到枪手动机时，蒙托亚认为，政府强化了移民是美国突出的社会问题这一概念，在年轻人心中埋下仇恨。

埃尔帕索市警长格雷格·艾伦在4日早些时候召开的记者会上透露，警方抓捕了一名白人男性嫌疑人，现年21岁，其作案动机被怀疑与反移民的种族主义有关。

得克萨斯州西区检察官约翰·巴什在当天的记者会上说，执法部门正在以“国内恐怖主义”罪对枪击事件展开调查。他说，检方正配合有关部门对枪击事件进行彻查，不排除以仇恨罪和与枪支有关的罪名对嫌疑人提出联邦指控，而与枪支有关的指控有可能导致死刑判决。

目前，枪击事件中的26名伤者正在接受治疗。伊斯雷尔·塔尔德龙的姨妈手臂中枪，在医院接受了手术，目前情况稳定。塔尔德龙出生在墨西哥，大约15年前移民美国，如今生活在埃尔帕索。

“我从来没有想过这样的事情会发生在我们的城市、我们的社区。这名枪手仇恨所有人。”他说，政府有责任规范枪支的使用，特别是加强对青少年的教育。

夜幕降临，守夜现场的民众还久久不愿离去。人们或点燃蜡烛、或打亮手机，烛光和灯光映照着泪光，无声的呐喊在每个人心中激荡：“愿埃尔帕索的悲剧永远不会重演”。

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