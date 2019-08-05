原标题：新华国际时评：美国拉小圈子搞对抗没有市场

新华社悉尼8月5日电 题：美国拉小圈子搞对抗没有市场

新华社记者 郝亚琳

在刚刚结束的澳大利亚之行中，美国国务卿蓬佩奥又一如既往地絮叨起所谓“中国问题”，依旧是生拉硬扯，别有用心。

蓬佩奥访澳的重点是出席今年的美澳外长和防长“2+2”会谈。不论是同澳大利亚外长佩恩在会谈后共见记者，还是出席澳智库活动，蓬佩奥的讲话都没有离开中国。从鼓吹所谓中国在南海搞军事化，到污蔑中国制造“债务陷阱”、诽谤中国窃取网络数据，可谓是老调重弹，了无新意。也应了鲁迅先生一句话：“老调子已经唱完。”

当前南海局势总体稳定，刚刚结束的东亚合作系列外长会的结果已经证明蓬佩奥煽风点火不得人心；中国有没有制造“债务陷阱”，同中国开展合作的国家也早有公论，事实胜于雄辩；所谓的窃取网络数据，更是凭空捏造的“莫须有”罪名。处心积虑抹黑中国，离间地区国家关系，再次暴露了美方某些人见不得中国发展壮大、忌妒中国与地区国家合作共赢良好势头的阴暗心理。

澳大利亚前外长鲍勃·卡尔就曾表示，中国自身实力和国际影响力的不断提升，引起了美国的焦虑。美国的目的就是要遏制中国发展，让中国继续维持在发展中国家的水平，或是将中国的发展限制在一定程度内。“美国之所以会感到焦虑、忌妒，有时变幻无常，就是因为它作为一个超级强国，感到了强烈的衰退的暗示。”

蓬佩奥的搅局和搞事，充分暴露了其赤裸裸的冷战思维和霸权主义心态。他声称“不要求其他国家在美中两国之间选边站队”，却又不断鼓吹美澳同盟的重要性，强调美澳日三国要在地区建立同盟和伙伴关系网；他口口声声说美国欢迎中国的持续发展，却要求“中国的行为必须要确保美澳的价值观仍然是需要遵从的规则。”

此次访澳期间，蓬佩奥希望澳大利亚在北部部署导弹系统、参与美在霍尔木兹海峡所谓“护航联盟”的提议，都没有得到澳方的明确回应。正如《澳大利亚人报》评论所说，澳大利亚对激化对抗持谨慎态度。澳大利亚知名战略学者休·怀特则指出：“在一场美国可能无法获胜的对抗中，支持美国对付中国对于堪培拉来说是不明智的。”

当今时代，冷战思维早已不合时宜，拉小圈子搞对抗没有市场。与其一再制造话题挑起事端，不如好好想一想怎样将地区合作发展的蛋糕做大，这才是地区成员所乐见的大国角色和作用。

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