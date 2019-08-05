原标题：专家：美方对华错误认知导致错误决策

新华社北京8月5日电（记者申铖）针对美方日前宣布将于9月1日起对3000亿美元中国输美产品加征10%关税，有专家和学者5日在京表示，美方此种极限施压的伎俩是典型的霸凌主义，美方对华认知存在较为严重的误区，错误认知导致错误决策。

“第十二轮中美经贸高级别磋商刚刚结束，美方就宣布加征关税，这一极限施压的伎俩严重违背中美两国元首大阪会晤共识。”中国社会科学院国家全球战略智库首席专家王灵桂在当日于北京举行的“推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系”中美关系研究成果新书发布暨研讨会上说。

他表示，美方还肆意歪曲真相，把导致其国内芬太尼类物质滥用危机的责任推向中国。

“中国欺骗美国”“中国谋求世界霸权”“债务陷阱”……近年来，美方一些极端观点和声音不时出现。不少专家表示，在美国国内矛盾日益严重的背景下，美方一些人企图通过批评中国来转嫁自身矛盾、缓解自身压力，并遏制中国发展。

中国社会科学出版社社长赵剑英说，美方编造了一套歪曲中美经贸关系乃至中国发展进程的政策逻辑。作为中国学术界，应立足客观事实，澄清并驳斥这些错误认知。

他介绍，中国社会科学出版社和英国帕斯国际出版公司即将合作出版《美国对华若干认知误区清源》等书籍，将从正面驳斥美国对华的错误论调，回应国际社会关切，减少疑虑误解。

商务部国际贸易经济合作研究院副院长曲维玺表示，这些新书将向世界阐述中国立场，还原事实真相：中国是一个负责任的国家，且仍然是一个发展中国家；中国将坚定不移地扩大开放，愿意同世界各国一起共同构建人类命运共同体。

错误认知导致错误决策。中国国际问题研究院副院长徐坚说，过去一段时间，美方一些举动不断升级中美经贸摩擦，中美关系之间的不信任感加强，这将对中美两国乃至全球都带来伤害。两国应更好地管控分歧和矛盾，进一步求同存异，以建设性的方式继续加强合作，推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。

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