原标题：俄罗斯在南千岛群岛举行射击演习

新华社莫斯科8月5日电（记者吴刚）俄罗斯国防部5日发布公告说，俄东部军区所属部队当天起在南千岛群岛（日本称“北方四岛”）的国后岛举行射击演习。

公告指出，此次射击演习是例行军事演习，将持续至10日。

据报道，日本方面已通过外交渠道就此次演习向俄方表示抗议。俄外交部长拉夫罗夫指出，俄武装力量相关行动是在自己的领土上进行的。

俄罗斯总理梅德韦杰夫2日视察了南千岛群岛中的择捉岛。针对日本对他登上俄日争议岛屿的抗议，梅德韦杰夫表示，南千岛群岛对于俄罗斯具有重要战略价值，是俄罗斯的领土，俄国家公务员到南千岛群岛或其他任何俄罗斯领土都无需与其他任何国家协商。

日本北海道以北的齿舞、色丹、国后、择捉四岛被日本称为北方四岛，俄罗斯称之为南千岛群岛。这些岛屿二战前属于日本，二战后被苏联占领，苏联解体后由俄罗斯作为继承国实际控制。俄日因这些岛屿归属问题争议不断，双方至今未缔结和平条约。

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