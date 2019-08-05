原标题：失去中国市场一年间——美国龙虾商人大吐苦水

新华社美国格洛斯特8月4日电 通讯：失去中国市场一年间——美国龙虾商人大吐苦水

新华社记者孙丁 胡友松

美国龙虾贸易商文斯·莫尔蒂拉罗大约5年前开始向一些中国城市供货，每周发货5天，生意比进入中国市场前多了近四成。他由此把中国市场列入长期商业规划，并斥资数百万美元新建了一座活龙虾储存仓库。

可新仓库完工刚半年，美国就挑起了对华贸易摩擦，中国被迫予以反制，于去年7月开始对包括龙虾在内的数百亿美元美国输华商品加征关税。美国龙虾现在出口到中国面临额外25%的关税，使得原本就面临加拿大同行强力竞争的莫尔蒂拉罗在中国市场业务难以为继。

莫尔蒂拉罗对新华社记者说，现在他手上已经没有来自中国的订单了，公司今年上半年销售额下降超过600万美元，相当于少卖了几十万磅龙虾。“中国龙虾消费市场广阔、潜力巨大，失去它让人难以承受。”

莫尔蒂拉罗的仓库位于波士顿市东北约50公里的海港小城格洛斯特。他手下的包装工人大多来自本地，每天凌晨开始忙碌，把活龙虾和冰袋打包成箱，发往美国多地以及其他国家和地区。

据莫尔蒂拉罗透露，这些工人原来每周可以干满60个工时，失去中国市场后，人均工时降至每周不到40个工时。工时减少意味着收入下降，一些工人难以维持生计，被迫另谋生路。

格洛斯特所在的马萨诸塞州是美国第二大龙虾产地，产量远低于缅因州。过去几年一直受益于对华贸易的缅因州，如今更是深感失去中国市场之痛。

美国挑起中美贸易摩擦前，中国是缅因龙虾第二大出口市场。数据显示，中国2017年从缅因州购买了价值近1.3亿美元的龙虾；在庞大需求推动下，2018年上半年缅因州对华龙虾出口猛增169%。

缅因龙虾商人准备大干一番时，却被美国挑起的贸易摩擦泼了一盆冷水。据缅因州国际贸易中心统计，中国反制关税生效以来，缅因州对华龙虾出口暴跌84%。

缅因州联邦参议员奥格斯·金近期在社交媒体上写道：“缅因下了很大功夫才在中国市场占据一席之地，却因为错误而失去中国市场。龙虾是缅因州支柱产业，当龙虾产业受伤时，缅因人民也很受伤。”

为了减小损失，美国龙虾商人开始寻找其他买家。不过，他们的选择不多，一是因为传统买家欧盟对美国龙虾征收关税，却因与加拿大有自贸协定而对加拿大龙虾免征关税；二是因为美国自身的额外消化能力有限。

“现在大家都在寻找替代买家，当供过于求时，就是打价格战，谁便宜谁就有生意，美国龙虾商人将要为生存空间拼得你死我活。”莫尔蒂拉罗担忧地说。

“美中两国经济相互依存，双方有必要寻求共识，推动两国关系不断发展，而不是设置更多障碍。”格洛斯特的捕虾人埃德·史密斯说。

莫尔蒂拉罗深以为然。他表示，希望看到贸易争端尽早结束，让他同中国的贸易恢复正常。

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