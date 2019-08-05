泰国召开“华文媒体角色与重要性”论坛

人民网曼谷8月5日电 （记者赵益普）8月1日，“泰国华文媒体的角色与重要性”主题论坛在泰国首都曼谷举行。来自泰国的官员、学者、媒体以及各界代表近百人参加了该论坛，主要就泰国华文媒体的发展、华媒角色与重要性、华媒在重大事件中的作用、华媒与泰媒合作前景、华媒对泰国形象宣传等方面进行了探讨。

泰王国前驻华大使伟文·丘氏君在论坛上表示，自己在北京履行驻华大使一职时就意识到了新媒体的重要性，及时为泰国驻华大使馆开通了微博账号，积累至今已经有10万多关注者。在宣传泰国形象方面，为了吸引更多的中国粉丝，使馆还邀请泰国明星在微博开设账号，新媒体在促进泰中人民友好交流方面起了很重要的作用，是最大的“软实力”。

泰国前旅游与体育部部长威拉萨表示，泰国的华文媒体在多项重大事件中都起到了舆论引导的作用。以2018年普吉船难事件为例，泰国头条新闻等泰国华文媒体第一时间向中国报道了真实情况，使中泰两国人民互相理解，最大程度地降低此事件的影响。此外，在泰华文媒体还积极报道泰国好人好事，一直为泰国旅游形象作积极宣传。

泰中记者协会会长猜瓦则分享了自己的真实经历：一次尚泰世界购物中心办榴莲自助餐活动，他的记者朋友全部不见了踪影，后来发现都被请去现场报道了。这次榴莲节的新闻被广泛散播到了中国，来参加榴莲节的中国游客络绎不绝。由此可见在泰华文媒体的宣传不可或缺。

泰国头条新闻社社长郭蕊表示，泰国华文媒体的工作初衷主要有四点：让在泰华人、中国游客清楚、快速地了解泰国；传达在泰华人、中国游客的声音；帮助解决在泰华人、中国游客遇到的困难；宣传泰国的正面形象，促进泰国旅游和经济发展。“泰国头条新闻社成立已经6年了，随着5G时代的到来，我们有信心进一步扩大影响力，将泰国热点新闻准确、快速地传播向更远的地方。同时，我们也将与泰国各大高校的孔子学院、开设中文课程的院校合作，当好沟通中泰的桥梁。”郭蕊说。

据了解，此次论坛由泰国头条新闻社举办。泰国头条新闻社是泰国的一家线上华文媒体，隶属于泰国亚洲大众集团，成立至今已经6年。

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