年中盘点：习主席创下的外交新纪录

2019年的进度条，不知不觉已经过半。陪伴《时政新闻眼》一路走来的小伙伴们，你新年定下的小目标，是否已经有了眉目呢？这半年，在中国“首席外交官”习近平主席的引领下，中国外交成就斐然，屡创纪录，来看年中盘点。

这个国家在西方大国中率先牵手“一带一路”

马达马别墅位于罗马城郊，由拉斐尔主持建造。3月23日上午，上百名记者云集于此，翘首以盼那个“传说已久”的时刻。

△别墅外人头攒动。别墅始建于1518年，目前为意大利总理办公室和意大利外交部所使用。（央视记者邓睿拍摄）

中午，习主席与意大利总理孔特的身影出现在一层签字厅。镁光灯下，他们共同见证签署和交换中意关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录。由此，意大利成为G7，也就是七国集团中第一个加入“一带一路”朋友圈的国家。

△签字桌，左右两边分别是习主席和孔特总理的座位。（央视记者段德文拍摄）

作为发达国家和欧洲重要国家，意大利的加入具有里程碑意义，带来的示范作用不容小觑。中意“牵手”之后，卢森堡、瑞士又相继加入。一个月后，习主席在北京再次会见了孔特总理，“中方高度赞赏意大利在西方大国中率先同中方签署共建‘一带一路’合作谅解备忘录。”

△七国集团，是主要工业国家会晤和讨论政策的论坛，成员国包括美国、英国、德国、法国、日本、意大利和加拿大。（资料图）

第一个5G全覆盖国家竟是这里

遥远的欧洲西南部，有一个比颐和园还小的“袖珍之国”，国土面积2.02平方公里，常住人口不足4万。3月24日，习主席抵达摩纳哥公国，成为首次到访的中国国家元首。

△作为世界面积第二小的国家，摩纳哥东西长约3公里，南北最窄处仅200米，成年人只需一小时就可以徒步绕“国”一周。

“历史性访问”，这是摩纳哥国家元首阿尔贝二世亲王对习主席此访的评价。亲王有着独特的“中国情缘”，他先后10次访华，曾亲自指示摩纳哥中学设立中文课程。

△摩纳哥夏尔三世初级中学的学生们合唱中文歌曲。摩纳哥的公立初中和高中均设立中文课程，十分之一公立高中生选择中文作为高考科目。（央视记者田晓春拍摄）

中摩两国国情迥异，在一些领域的合作却走在了世界前列。在中国企业的助力下，摩纳哥成为全球第一个实现5G全覆盖的国家。

△中国游客正在摩纳哥使用支付宝购物。2017年，支付宝与摩纳哥签订战略合作协议，双方致力于将摩纳哥打造为全球第一个“无现金支付国家”。

中欧携手坚定维护多边主义

3月25日，巴黎凯旋门正中，巨型法国国旗迎风飘扬。这一天，法国总统马克龙打破惯例，选择在这里为到访的习主席举行欢迎仪式。

△凯旋门是拿破仑为庆祝1805年奥斯特里茨战争胜利而建，高49.54米，宽44.82米，厚22.21米。（央视记者郭晓龙拍摄）

在习主席此访中，中法双方首次举办全球治理论坛。除了中法两国领导人，德国总理默克尔、欧盟委员会主席容克也专程赶来。

△闭幕式在爱丽舍宫一层节日大厅举行。习主席抵达前，法国总统马克龙、德国总理默克尔、欧盟委员会主席容克在门外台阶迎候。

习主席在致辞时引用法国一句谚语 “人的命运掌握在自己的手里”，鼓励各国积极做行动派、不做观望者，“坚定维护多边主义”。

△闭幕式上习近平的座席。

既明确价值观，也提供方法论。致辞中，习主席首提“信任赤字”，他形象地将信任比喻为“国际关系中最好的黏合剂”，鼓励各方互尊互信、减少猜疑。

这场主场外交证明了中国的感召力

4月26日上午，北京国家会议中心。第二届“一带一路”国际合作高峰论坛隆重开幕。这是今年中国最重要的主场外交活动。习近平主席亲自主持，并在开幕式上发表主旨演讲。

第二天，雁栖湖畔胜友如云。习主席和外方领导人围桌而坐。记者们发现，由于与会领导人比上一届圆桌峰会增加了7位，椅子窄了些，间距也小了些。

△雁栖湖国际会议中心集贤厅的大圆桌。圆桌会议是指一种平等、对话的协商会议形式。为避免席位主次之别、表示参加各方地位平等，与会各方围圆桌而坐。（央视记者马亚阳拍摄）

39位外方领导人、150个国家、92个国际组织、6000多位外宾汇聚北京，283项务实成果、总额640多亿美元的项目合作协议，真可谓应潮流、得民心、惠民生、利天下。高峰论坛期间，习主席首次提出“构建全球互联互通伙伴关系”的创新理念，得到与会各方一致赞同。

△习近平宣布圆桌峰会开闭幕时所敲的木槌。（央视记者张晓鹏拍摄）

绿色发展构筑大自然底色

503公顷是什么概念？粗略计算，相当于700个标准足球场。4月28日，2019中国北京世界园艺博览会正式开园，园区位于北京延庆，总面积达503公顷。

△世园会中国馆宛如一柄温润的如意，舒展于山水之间。

北京世园会共有110个国家和国际组织、120多个非官方组织参展。展出规模之大、参展方数量之多，刷新了A1类世园会的历史纪录。

△参加开幕式演出的“花仙子”们在候场。（央视记者王晓东拍摄）

到世园会，看规模，更看底色。开幕式上，习主席说，“绿色是大自然的底色。”北京世园会的主题是“绿色生活，美丽家园”，绿色是美好生活的底色。

世园会将一直持续到今年10月7日，2500多场活动让人目不暇接，等着你来。

△夜幕下的园区灯光旖旎、斑斓多姿。

文明交流互鉴引发全球共鸣

“我访问过世界上许多地方，最吸引我的就是韵味不同的文明。”5月15日，2019亚洲文明对话大会在北京国家会议中心开幕，这是近年来亚洲首个以文明对话为主题的大型论坛，由习主席亲自倡议召开。

△晨曦中的国家会议中心。

“我们亚洲，山是高昂的头……”还记得那熟悉的旋律么？山水相连、人文相亲的亚洲各国在数千年发展历程中，创造了璀璨的亚洲文明。

△重温经典，由刘欢、韦唯合唱的1990年北京亚运会宣传曲《亚洲雄风》。

以交响互动大合唱《我们的亚细亚》开场，亚洲文化嘉年华向全球直播。这场亚洲“春晚”开创了多个第一次：第一次组成亚洲联合乐团；由39万枚灯珠组成的空中悬吊灯矩阵，是世界上最大的三维LED灯矩阵；首次尝试在鸟巢这一巨型舞台呈现裸眼3D技术。

△流光溢彩的嘉年华现场。日本和太鼓、巴基斯坦民谣……亚洲风情各具特色，多姿多彩，韵味悠长。（央视记者 张淳拍摄）

元首外交引领中俄为世界树立“典范”

6月5日，习主席赴莫斯科开始他连任国家主席后对俄罗斯的首次国事访问。此行也是习主席首次应邀出席圣彼得堡国际经济论坛。他在行前接受俄媒体采访时说，“普京总统是我交往最密切的外国同事，是我最好的知心朋友。”

△普京总统在克里姆林宫乔治大厅为习主席举行隆重的欢迎仪式，大厅以白色和金色为基调，顶部有六个巨大的水晶吊灯。（央视记者李铮拍摄）

在普京总统的母校圣彼得堡国立大学，习主席获颁名誉博士学位。访俄期间，普京总统邀请习主席共同乘船游览涅瓦河，并即兴登上阿芙乐尔号巡洋舰参观。

△习近平：阿芙乐尔号巡洋舰和中国有很深的历史渊源

元首相知是两国相亲的最大“催化剂”之一。访俄期间，两国元首共同宣布发展中俄新时代全面战略协作伙伴关系。在莫斯科大剧院出席中俄建交70周年纪念大会时，习主席说，“无论过去、现在还是将来，中俄都是搬不走的好邻居、拆不散的真伙伴。”

△莫斯科大剧院。70年前，毛泽东主席首次访问苏联，两国领导人正是在这里拉开了中苏友好的历史序幕。

亲自出席两大峰会宣示“抓落实”

中亚，习近平主席最先提出共建丝绸之路经济带构想的地方。塔吉克斯坦，第一个同中国签署共建丝绸之路经济带合作备忘录的国家。吉尔吉斯斯坦，最早支持和参与共建“一带一路”的国家之一。

今年6月，习主席的中亚之行就来到了这两个被称为“好邻居、好朋友、好伙伴、好兄弟”的“四好”国家。

△这是吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦分别向习主席授予的该国最高勋章——“玛纳斯”一级勋章和“王冠勋章”。

习主席此次出访的重要日程，是出席在吉尔吉斯斯坦比什凯克举行的上海合作组织成员国元首理事会第十九次会议和在塔吉克斯坦杜尚别举行的亚洲相互协作与信任措施会议第五次峰会。这是两大峰会继上一届在中国举行之后首次由其他成员国接手主办，也是落实上合青岛峰会和亚信上海峰会相关成果最重要的会议。

△这是上合比什凯克峰会举办地阿拉尔恰国宾馆会议中心和亚信杜尚别峰会举办地纳乌鲁兹宫。

从青岛到比什凯克，习近平主席提出要把上海合作组织打造成“四个典范”。从上海到杜尚别，他提出要建设“五个亚洲”。习主席提出的中国主张始终发挥着引领作用，他以“钉钉子精神”推动落实的务实作风也为国际社会注入强大正能量。

△亚信杜尚别峰会会场，习主席在这里代表中国发声。（央视记者丁沂拍摄）

这个邻邦这样欢迎中国最高领导人

“我们有伟大的友谊，我们有共同的理想，把我们团结得无比坚强。” 作为近50年来首位在朝鲜《劳动新闻》头版发表署名文章的外国领导人，习近平在文章中引用了这句《中朝友谊之歌》的歌词。6月20日，习近平赴朝访问。这是党的十八大以来，中国国家主席首次访问朝鲜。

△6月19日晚的平壤街头。

习主席此访，开创的“第一次”不止于此。朝鲜以高规格礼遇欢迎“最尊重的中国贵宾”。访问期间，习主席在锦绣山太阳宫广场接受致敬，成为第一位在这里接受致敬的外国领导人。

△欢迎人群身着节日盛装，在锦绣山太阳宫广场呈方阵排列。锦绣山太阳宫是金日成生前长期工作和生活的地方，金日成和金正日的遗体均安放于此。（央视记者王哈男拍摄）

20日晚，习近平夫妇在金正恩夫妇陪同下，观看了朝鲜大型团体操和艺术演出。在这台为习主席专门排演的演出现场，朝鲜三大乐团首次同台献艺。

△中朝友谊，鲜血凝成，战友之情，令人动容。

这些重要共识，全世界都在期待

6月27日下午，习主席的专机在雨中降落日本大阪关西国际机场。此行是习主席连续第7次出席或主持G20峰会，也是中国国家元首时隔近9年首次赴日本出席多边会议。

△G20峰会标志牌。标志由象征着日本的富士山、太阳和樱花等元素构成。富士山的“山顶”和“朝日”象征着增长和繁荣。山脚下，盛开的樱花代表着春天，寄托了人们对全球经济繁荣增长的美好期待。（央视记者荆伟拍摄）

从双边会见、“小多边”活动，到全程参与G20大阪峰会各阶段会议，习主席推动多边主义成为广泛共识。从“四个坚持”的重要建议，到宣布进一步推出五方面重大举措，习主席发出G20平台的最强音。

△G20大阪峰会与会各方的旗阵。（央视记者石伟明拍摄）

峰会期间，习主席与日本首相安倍晋三会谈，两国领导人达成十点共识，共同致力于构建契合新时代要求的中日关系。对世界负责，为人类担当，促进大国关系健康发展，这是世界级领导人该有的胸襟。

中国外交“高光时刻”这样炼成

今年“五一”之前这一周、今年6月这一月，是中国特色大国外交的高光时刻，也是习近平主席异常忙碌的两个时间段。

行程满满，夙夜在公。4月25日，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕前一天，习主席连续会见了14位外方领导人，转场精确到分钟，创造了近年来中国最高领导人单日“一对一”会见外方领导人的新纪录。

△考考你，这是哪14个国家的国旗？在评论区给《时政新闻眼》留言吧（部分国旗局部展示）。

4月30日晚，习主席结束与高峰论坛有关的最后一场活动。在这一周时间里，他主持了两场主场外交活动，会见了所有39位外方领导人，还在纪念五四运动100周年大会上发表了重要讲话。

忙碌的六月，习主席几乎“一周一访”，先后到访俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、朝鲜和日本这五个国家，参加多场重要国际会议，密集出席约90场双多边活动。最高领导人一个月内连续四次出访，创造了新中国外交史上的新纪录。

“我将无我，不负人民。”3月访欧期间，习主席这样回应意大利众议长的提问，声音笃定，目光沉静而充满力量。《时政新闻眼》随行元首，记录点滴，见证历史，这是创立的初衷，也是一年来的坚持。

感谢你的一路相随。未来，期待满满。

监制/申勇 李浙 主编/李伟

记者/龚雪辉 王卉 郁振一 沈忱

编辑/宋云霄 胡渝 李婷婷 扈梦雨

（编辑 胡渝）

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