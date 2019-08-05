新华社联合国8月4日电 记者手记：奉行单边主义的又一消极举动

新华社记者马建国

在纽约联合国总部，矗立着一尊名为“善战胜恶”的雕塑，这尊雕塑是前苏联1990年为纪念《中导条约》签署和联合国成立45周年特地赠送给联合国的，由销毁的前苏联和美国导弹零件铸成，刻画了代表正义的英雄杀死恶龙的场景。

遗憾的是，在这尊雕塑被送到联合国将近30年后，《中导条约》正式失效。

《中导条约》全称为《苏联和美国消除两国中程和中短程导弹条约》，于1987年12月8日由时任美国总统里根与时任苏联领导人戈尔巴乔夫在华盛顿签署，1988年生效。该条约规定美苏两国不再保有、生产或试验射程在500公里至5500公里的陆基巡航导弹、弹道导弹及其发射装置。苏联解体后，俄罗斯继承了这一条约。

2018年10月，美国总统特朗普以俄罗斯持续违反《中导条约》为由，提出美国拟退出这一条约，并于今年2月1日正式启动为期6个月的退出程序。俄罗斯对美国的相关指控表示否认，作为回应，俄总统普京于3月4日签署了暂停履行《中导条约》的命令。8月2日，美俄两国分别发表声明，宣布《中导条约》正式失效，美俄双方还相互指责对方应为条约失效承担责任。

《中导条约》正式失效前夕，联合国秘书长古特雷斯指出，《中导条约》是一项具有里程碑意义的协议，它曾促进欧洲稳定并加快冷战结束。条约失效后，世界将失去宝贵的“核战争制动器”，弹道导弹带来的威胁也将随之增加。无论《中导条约》结局如何，相关各方都应积极寻求国际军控新的“共同路径”。

中国外交部发言人华春莹2日说，退出《中导条约》是美国无视自身国际承诺，奉行单边主义的又一消极举动，其真实目的是自我松绑，谋求单方面军事和战略优势。如果美国退出条约后恢复中导研发和部署，将严重影响全球战略平衡与稳定，加剧紧张和不信任，冲击现有国际核裁军和多边军控进程，威胁有关地区和平与安全。

在美国2日正式退出《中导条约》的当天，美国国防部宣布将全面研发此前受《中导条约》限制的陆基常规中程导弹。

同一天，俄罗斯副外长里亚布科夫说，如果美国把《中导条约》所禁止的导弹部署到更为靠近俄罗斯的地方，俄不排除采取类似措施，以拉平双方导弹飞抵对方国家所需的时间。

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