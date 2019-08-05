第12届“汉语桥”世界中学生中文比赛新西兰赛区决赛举行

新华社新西兰克赖斯特彻奇8月5日电（李惠子 杨佳蕊）第12届“汉语桥”世界中学生中文比赛新西兰赛区决赛4日在克赖斯特彻奇市坎特伯雷大学顺利收官。

经过半年多层层角逐，共有30多名选手进入决赛。本次比赛主题为“携手汉语，筑梦未来”。演讲环节，选手们根据比赛主题讲述学习中文的经历、与中国友人的情谊及对中国文化的理解，抒发对中国文化的热爱。答题环节，选手们回答了关于中国文化、历史、风俗等多方面的问题。

经过比拼，吉玛获得高中组一等奖和最佳才艺奖。获得高中组前四名选手被推荐代表新西兰参加在中国举行总决赛。初中组比赛也在当天举行并评出一、二、三等奖和优秀奖。

中国驻克赖斯特彻奇总领事汪志坚在颁奖仪式上说，新西兰目前约有7万学生学习汉语，近500所学校提供汉语教学，汉语已成为当地最受欢迎外语。中国是新西兰最大贸易伙伴，两国合作前景广阔，必将为汉语学习者提供更多机遇和发展空间。

克赖斯特彻奇市市长利安娜·达尔齐尔对新华社记者说，语言是桥梁，可以带人们走进一个国家并了解其文化。“汉语现在十分流行，我自己也学了两首中文歌”。

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