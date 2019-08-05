古埃及法老图坦卡蒙外层镀金棺将开始修复

新华社开罗8月4日电（记者李碧念）埃及文物部4日在位于开罗郊区的大埃及博物馆文物保护中心举行仪式，宣布古埃及法老图坦卡蒙外层木质镀金棺正在进行消毒工作，即将开始正式修复。

埃及文物部长哈立德·阿纳尼在仪式上说，该镀金棺长223.5厘米，宽83.8厘米，高105.5厘米，在被发掘出土近一个世纪以后，出现了结构弱化、棺盖和棺底镀金层开裂等多种问题。

据阿纳尼介绍，该镀金棺7月中旬从卢克索的图坦卡蒙墓运抵大埃及博物馆，目前正在实验室内进行消毒工作，预计还将持续3周左右。消毒完成后将开始正式修复。

阿纳尼说：“在被发掘出来以后，该棺椁从未进行过修复，本次修复工作预计将持续8个月左右。修复完成后将同图坦卡蒙墓中出土的其他棺椁、黄金面具等5000多件文物一起展出。”

图坦卡蒙是古埃及新王国时期第十八王朝法老，9岁登基，19岁去世，在位时间约为公元前1332年至公元前1323年。其陵墓位于埃及南部卢克索的法老墓地帝王谷，1922年被英国考古学家霍华德·卡特发现，并出土了众多精美陪葬品。

据了解，图坦卡蒙棺椁包括三层，内层为纯金打造，重达110.4千克，放置图坦卡蒙的木乃伊。中间和外层为木质，表层镀金。图坦卡蒙墓被发掘之后，内层和中间棺椁被运至开罗埃及国家博物馆展出，外棺则被一直留在墓中。

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