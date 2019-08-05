苏丹过渡军事委员会与反对派签署“宪法宣言”首份协议

新华社喀土穆8月4日电（记者马意翀）苏丹过渡军事委员会和主要反对派“自由与变革联盟”4日在首都喀土穆签署关于组建国家过渡时期治理机构的“宪法宣言”首份协议。此举将为苏丹组建过渡政府铺平道路。

协议由苏丹过渡军事委员会副主席穆罕默德·哈姆丹·达克卢和“自由与变革联盟”主要领导成员艾哈迈德·拉比共同签署。

“随着协议签署，我们已经翻过了苏丹历史上的困难一页。”达克卢在签字仪式上说，“没有谁是赢家或输家，国家利益高于其他一切。”

“自由与变革联盟”领导成员奥马尔·迪杰尔表示，该协议为组建过渡政府机构铺平了道路。国家过渡时期的优先事项是在苏丹实现全民族和解并实现和平。

负责苏丹问题调解的非洲联盟特使哈桑·莱巴特和埃塞俄比亚特使马哈茂德·迪里尔共同见证了协议签署。迪里尔说，“宪法宣言”最终协议将于8月17日正式签署。

2019年4月11日，苏丹国防部长伊本·奥夫宣布推翻巴希尔政权，成立过渡军事委员会执掌国家事务。7月17日，苏丹过渡军事委员会与“自由与变革联盟”在喀土穆签署协议，同意组建过渡期治理机构联合主权委员会。

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