外交部领保中心：暑期出境游应做好充分的行前准备

新华社北京8月5日电（记者潘洁、王卓伦）暑期到来，不少家庭选择带着孩子走出国门看世界。外交部领事保护中心相关负责人近日在接受记者采访时表示，希望大家在出境前做好充分的行前准备，尽可能多了解目的地的相关信息，高高兴兴出国去、平平安安回国来。

据外交部领事保护中心副主任谢炎村介绍，暑期是领保案件的高发期。暑期出境游典型案例主要分为两类，一类是涉及人身安全的，例如交通事故、涉水事故等，另一类是涉及证件遗失和财物被盗被抢的。

“我们提醒广大出境游的中国公民要增强自身安全防范意识，谨慎选择交通工具和涉水项目，妥善保管个人财物、证件，注重文明出游，依法理性维权，展现中国公民的良好形象。”谢炎村说。

他建议，若遇到护照丢失、财物被盗等情况，应立即向当地警方报案并妥善保管报警记录备用，同时向当地使领馆申请补发证件或寻求协助。

事先预防而非事后补救，才是最好的保护。谢炎村说，广大游客可以通过中国领事服务网、“领事直通车”微信公众号、“领事之声”微博等尽可能多了解目的地的安全状况、法律法规、风俗禁忌、出入境规定等，及时关注外交部发布的海外安全提醒。

根据风险程度，外交部海外安全提醒分为“注意安全”“谨慎前往”和“暂勿前往”三个级别。若“暂勿前往”提醒发布后当事人仍坚持前往，因提供领事保护与协助而产生的费用，将由个人承担。

身处海外，遇到自身安全或合法权益受到侵害时怎么办？谢炎村说，中国公民可以拨打“外交部全球领事保护与服务热线12308”寻求帮助，热线前台将全天候、零时差为咨询人作出及时回应，必要时将请当地使领馆提供领事保护与协助。

据了解，12308热线开通近5年来，来电总量达91万通。2018年9月，“外交部12308”手机应用客户端上线。中国公民可以用该客户端依托移动互联网拨打12308热线，无须另行支付国际通话费。

“去年12308热线的接听量较往年明显增多，这一方面说明出境的中国公民人次在快速增长，另一方面也说明该热线正为越来越多走出国门的中国公民所熟知。”谢炎村说。

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