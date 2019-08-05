美国总统宣布降半旗哀悼枪击案遇难者

新华社华盛顿8月4日电（记者刘阳 徐剑梅）美国总统特朗普4日要求全国降半旗至8日，以哀悼近日连续两起大规模枪击案的遇难者。

“全国民众与那些在埃尔帕索市和代顿市枪击案中失去亲友的人一同哀悼。”特朗普说，“我们谴责这些仇恨又怯懦的行为。”

虽然特朗普对枪击案表示谴责，但美国政府在枪支管控上的不作为仍然招致舆论批评。不少人认为，美国政府放任枪支泛滥是导致大规模枪击案频发的原因。

3日晚间，在白宫门前抗议的控枪组织“母亲要求行动”成员拉里·立普顿表示，美国需要更严格的控枪立法，例如持枪人背景审查、提高拥枪年龄限制等，但美国政府内却有人横加阻挠，“这让我们感到沮丧”。

还有人认为特朗普一些争议性言论涉嫌煽动种族仇恨，或刺激了凶手作案。

近日，美国连续发生严重枪击案件。得克萨斯州西部埃尔帕索市3日发生一起严重枪击事件，已至少造成20人死亡、数十人受伤。俄亥俄州代顿市4日凌晨发生一起枪击事件，造成包括一名枪手在内的至少10人死亡，另有16人受伤。

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