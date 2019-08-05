2019年中国政府奖学金颁奖仪式在中国驻韩使馆举行

2019年中国政府奖学金颁奖仪式2日在中国驻韩国大使馆举行。摄影：人民网记者 马菲

人民网首尔8月5日电 （记者马菲）2019年中国政府奖学金颁奖仪式2日在中国驻韩国大使馆举行。这是在韩中国政府奖学金项目进行20多年来，首次在中国大使馆举行颁奖仪式。

中国驻韩国大使邱国洪表示，今年是中华人民共和国成立70周年，也拉开了中国国家留学基金管理委员会同韩国国立国际教育院签署中韩政府间教育合作协议第三个十年的序幕。目前，中国政府奖学金项目已覆盖本科生、硕士研究生、博士研究生和进修生等学生类别，包括以全额奖学金身份赴华攻读学位、中学汉语教师和中文专业大学生赴华进修、百名中学生赴华访问计划等，每年惠及韩国学生和教师近300人。中国政府奖学金项目已经成为了中韩两国教育合作与交流的重要标志，成为了中韩两国睦邻友好的重要成果，成为了见证和保障中韩两国人民世代友好的重要基石。

在当天的颁奖仪式上，中国驻韩国大使馆教育参赞力洪宣读了获奖学生名单，邱国洪大使为获奖学生一一颁发录取通知书。颁奖仪式结束后，今年及往年的获奖学生代表依次上台发言。此外，韩国国立国际教育院为获奖学生们进行了行前说明，中国驻韩国大使馆签证业务部领事就申请签证的相关事宜进行了说明和答疑。

目前，中韩两国互为第一留学生来源国。在韩国，汉语已经成为最热门的外语之一，从1993年至今，参加汉语水平考试的考生人数超过100万，仅2018年就超过了11万人次。

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)