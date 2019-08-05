伊朗宣布再扣押一艘外国油轮 波斯湾局势再引关注

综合报道，波斯湾局势再度引发关注，伊朗伊斯兰革命卫队4日发表声明，宣布近日在波斯湾扣押一艘外国油轮。这是伊朗在不到一个月内，扣押的第三艘外国油轮。

报道称，这艘油轮的7名外国籍船员也被拘押。伊朗官媒引述伊朗革命卫队的声明说，他们在波斯湾北部法尔斯岛附近检查和扣押了这艘外国油轮，当时船上有70万升走私燃料。

伊朗媒体称，将把扣押的油轮送往伊朗南部的布什尔Bouchehr港，将船上的走私燃油交给伊朗司法当局处理。

据指挥这次行动的伊朗革命卫队指挥官说，这艘油轮当时正驶往波斯湾的一些阿拉伯国家。

这是伊朗自7月14日以来，第三次在波斯湾扣押外国油轮。7月14日，伊朗拦截了一艘挂巴拿马旗的油轮MT Riah，指控这艘油轮走私石油。7月19日，伊朗海军扣了一艘挂英国旗的瑞典油轮Stena Impero，指控这艘油轮涉嫌“不遵守国际海事法”。

此外，伊朗油轮“格蕾丝一号”7月也在直布罗陀海峡被英国当局扣押，英国指控这艘油轮涉嫌违反欧盟对叙利亚的制裁，向叙利亚运送原油，但德黑兰否认，并斥英国是海盗行为。英国随后宣布向波斯湾派皇家海军为经过霍尔木兹海峡的英船护航。

据美国能源情报署的数据，全球三分之一的海洋石油运输是通过该地区的霍尔木兹海峡。

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