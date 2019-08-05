央媒开启系列评论批驳美方：背信弃义贻害全球

继新闻联播连续两天火力全开、正面回怼后，人民日报今天刊发题为《一诺千金不可违——评美国一些人的背信弃义》的钟声文章。这意味着，就美方背信弃义这个话题的“系列评论”模式已经开启。

启动系列述评的还不止人民日报，新华社今天也推出《全面做好“六稳”工作、办好自己的事系列述评之预期篇》，再次强调了一个核心观点：办好自己的事！

文章说，不管乱云飞渡，信心坚如磐石。一年多来的中美经贸摩擦已证明中国完全有能力应对各种风险挑战。

“云来山更佳,云去山如画。”恰如这句出现在上海新一轮中美经贸高级别磋商现场的诗句所描绘的意境。中国发展奇迹背后的一个重要原因，就是坚定走好自己的路，坚持办好自己的事。

央媒火力全开，请不要走开，让我们未来几天拭目以待。

首先，熟悉舆论场的人都知道，如果看到人民日报推出一评、二评、三评，那一定是有大事发生。先来看今天的一评。

文章说，一诺千金，言出必行。中国人历来把践诺守信看得极重，强调“诚信者，天下之结也”。这种深深扎根于中华优秀文化传统的哲思，依然是当今中国人的处世准则，也是中国同世界交往的文化底色。美方突然声称将对3000亿美元中国输美商品加征10%的关税，严重违背中美两国元首大阪会晤共识，给中美经贸谈判造成严重困难。挥舞关税大棒注入的市场不确定性，必然动摇市场信心、破坏市场生态，谁能指望在这种情形下企业会毫不犹豫去火速下单，大笔购买承载太多关税风险的美国产品？促使中国增加从美国进口，需要有信义支持的稳定有序的市场。

那就让我们看看，美方的背信弃义带来的危害是什么？

贻害全球！

来看专家专家分析。中国人民大学副校长刘元春在接受记者采访时表示，美方高举关税大棒，背信弃义、贸易霸凌主义的错误行径是当前国际经贸秩序的最大威胁，不仅给中美经贸谈判造成严重困难，也对全球经济增长造成了非常负面的影响和冲击。

我们再来看看美方背信弃义的本质又是什么？

零和思维！

央视今天配发国际锐评《零和思维损人害己》明确指出，过去一年多来，美方一些人在中美经贸磋商过程中反复无常、言而无信、极限施压、漫天要价的种种行为，都是零和思维的具体表现。

文章奉劝美方，在经济全球化的今天，“利己”不可能建立在“损人”基础上，零和思维理应被共赢观念所取代。美方一些人要看清历史发展大势，顺应经济发展规律，努力为磋商解决问题创造良好条件，而不是反其道行之。中方捍卫国家核心利益和人民根本利益的决心坚定不移。谈，大门敞开；打，奉陪到底。

美方如果再这么下去，会怎么样？

损人害己!

中美合则两利、斗则俱伤；合作比摩擦好，对话比对抗好。其实，美方越来越多人也意识到，中国不是敌人。

美国百名专家学者及政商界人士于7月初在美国媒体上发表名为“中国不是敌人”的公开信，这封公开信随后不断获得签名支持。8月1日，美国前副总统沃尔特·蒙代尔也在这封公开信上签名。

这封致美国总统特朗普和美国国会的公开信强调，把中国变成美国敌人的做法只会适得其反，将损害美国的国际角色与声誉，也会损害世界各国的经济利益。在公开信发表后，包括美国前助理国防部长施大伟、美国前常务副国务卿詹姆斯·斯坦伯格等美国政商界人士和学者继续签名，目前签名的人数已经超过200人。

不仅是上述签名人士，美各界近日也纷纷发声：对华加征关税损人害己。就在前两天，加征关税表态令美国股市、原油价格暴跌，美债等避险资产价格飙涨，市场恐慌情绪升温。市场人士对美国对华经贸摩擦升级的批评声高涨。显然，这是美国一些人的霸蛮任性、出尔反尔带来的必然后果。

正如专家所言，只有美方信守承诺、遵循共识，才能让磋商重回正确的轨道，才能有利于中美两国人民的福祉，有利于世界经济的稳定增长。

来源：澎湃新闻

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