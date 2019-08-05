得州枪击嫌疑人曾发布“宣言”表达反移民立场

美国得克萨斯州埃尔帕索枪击事件嫌疑人疑似行凶前在互联网发布一份“宣言”，表达强烈的反移民立场。

警方正在调查这份材料与嫌疑人的关联。埃尔帕索警察局长格雷格·艾伦3日在记者会说，“宣言”内容显示，枪击事件“某种程度上可能关联仇视犯罪”。艾伦没有披露“宣言”详细内容。

多家美国媒体报道，嫌疑人是帕特里克·克鲁修斯，21岁，白人，来自得州达拉斯市附近的艾伦市，距离埃尔帕索1000多公里。

美国有线电视新闻网报道，“宣言”4页篇幅，在一个网络“留言板”发布。那个留言板充斥带种族主义、反犹太人和偏见的帖子。

报道说，“宣言”上传时间距离警方接到首个枪击报警电话不足20分钟，内容显现白人国家主义理念，反移民和拉丁美洲裔群体，指认移民及其后代夺走就业岗位。

美联社报道，“宣言”作者忧虑，白人选民减少、拉美移民人数增多，可能使得州变为民主党的票仓。“宣言”还称，“种族混合”正在摧毁美国，应该依据族群分布把美国分割为若干地区。

警方说，执法人员在拘捕过程中没有开枪，嫌疑人缴械、接受警方拘捕。

两名不愿公开姓名的执法人员告诉美国广播公司记者，克鲁修斯告诉调查人员，他的袭击目标是墨西哥人。

埃尔帕索与墨西哥城市华雷斯隔河相望，多数居民是拉美裔。美联社援引埃尔帕索市市长迪·马戈的话报道，数以万计墨西哥人每天合法进入埃尔帕索，在当地购物和工作。

墨西哥总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔说，遇难者中有3人是墨西哥人。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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