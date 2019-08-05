伊拉克、埃及和约旦外长商讨中东地区局势等问题

新华社巴格达8月4日电（记者张淼）伊拉克、埃及和约旦外长4日在伊拉克首都巴格达举行会议，就促进阿拉伯国家关系、缓和中东地区紧张局势等进行了商讨。

伊拉克外交部当日发表声明说，伊拉克外长哈基姆、埃及外长舒凯里和约旦外交大臣萨法迪当天在会上重点讨论了促进阿拉伯国家关系、打击恐怖主义、加强经贸合作和支持伊拉克重建等问题，以巩固今年3月在埃及开罗召开的伊拉克、埃及、约旦三方首脑会议的成果。

在会议结束后举行的联合记者会上，哈基姆表示，三方讨论了与阿拉伯世界和中东地区有关的政治、经贸和安全合作问题。就伊朗与美国间的紧张关系，哈基姆重申，伊拉克主张通过和平手段解决危机，避免局势升级。

舒凯里在记者会上说，埃及坚持和平解决美伊危机和缓和地区局势。三国同意建立各级会议机制，加强合作与协调。

萨法迪说，中东地区的任何危机都将使地区所有国家付出代价，因此三国希望通过共同努力结束危机。

今年3月，埃及总统塞西、约旦国王阿卜杜拉二世及伊拉克总理阿卜杜勒-迈赫迪在开罗举行会议，就缓和地区局势、应对阿拉伯国家面临的挑战等进行了讨论并发表联合声明。

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