埃尔多安说土军将进入叙北部幼发拉底河以东地区

新华社伊斯坦布尔8月4日电（记者易爱军）土耳其总统埃尔多安4日宣布，土耳其军队将进入叙利亚北部幼发拉底河以东的库尔德武装控制区开展军事行动。

埃尔多安当天在土耳其西北部城市布尔萨出席活动时说，只要针对土耳其的“骚扰炮火”持续，土方就不能保持沉默。“我们曾进入（幼发拉底河以西的）阿夫林、杰拉卜卢斯、巴卜，现在我们要进入幼发拉底河以东地区。”

他说，土方已将此事知会美国和俄罗斯。

2018年12月美国总统特朗普宣布从叙利亚撤军后，土耳其推迟在叙利亚可能采取的新一轮军事行动。双方开始就在叙北部建立“安全区”问题开展磋商，但迄今未能达成一致。近来，土耳其不断向与叙利亚北部“人民保护部队”控制区接壤的土耳其边境增兵。

长期以来，土耳其与美国在“人民保护部队”等叙利亚库尔德武装的合法性问题上分歧严重。土耳其认为，“人民保护部队”是被土政府列为恐怖组织的库尔德工人党在叙利亚的分支；美国则一直通过库尔德人主导的“叙利亚民主军”与“人民保护部队”密切合作，打击极端组织“伊斯兰国”。

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