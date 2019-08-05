美国芝加哥接连发生两起枪击事件9人受伤

新华社芝加哥8月4日电（记者汪平）美国芝加哥市4日接连发生两起枪击事件，共造成9人受伤，其中1人伤势严重。
芝加哥警方对媒体说，当地时间4日凌晨1时20分左右，芝加哥西部的道格拉斯公园内有一些人正在聚会，突然有枪手从一辆停着的轿车中朝聚会人群开枪，导致7人受伤，其中1人伤势严重。部分伤者被立即送往附近医院救治。
警方说，伤者均是20岁左右的年轻人。事发后警方立即将该公园封锁，目前仍不清楚枪手的动机。
另据当地媒体报道，数小时后，就在公园几个街区之外又发生一起枪击事件，造成两人受伤。
警方目前正在全力调查这两起事件，尚无任何嫌疑人被捕。
由于帮派仇杀等原因，芝加哥多年来治安不佳，枪击等暴力事件频发。
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