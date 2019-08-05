IMF新总裁花落谁家？欧盟候选人出炉

经过漫长的激烈讨论和两轮投票，欧洲联盟2日克服内部分歧，确认来自保加利亚的克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃为国际货币基金组织(IMF)总裁候选人。
预期其他国家、尤其是新兴经济体还将继续提出总裁人选，不过从以往“惯例”看，国际货币基金组织一直是由欧洲人执掌。
【勉强获胜】
国际货币基金组织原总裁克里斯蒂娜·拉加德7月获欧洲中央银行行长提名，随后向国际货币基金组织递交辞呈，辞呈将在9月生效。国际货币基金组织着手物色新总裁，要求各国9月6日以前提出人选，定于10月4日确定新总裁。
欧盟潜在候选人中，来自保加利亚的世界银行首席执行官格奥尔基耶娃、来自荷兰的欧元集团前主席杰伦·戴塞尔布卢姆、芬兰央行行长奥利·雷恩、西班牙经济大臣纳迪娅·卡尔维尼奥等人呼声较高。
路透社报道，欧盟2日举行两轮投票，遴选国际货币基金组织候选人。第一轮投票后，雷恩和卡尔维尼奥退出竞争。第二轮投票中，格奥尔基耶娃击败戴塞尔布卢姆，成为欧盟推举的候选人。
格奥尔基耶娃的“胜出”并不轻松。根据规则，获胜候选人不但需要在欧盟28国中获得55%以上的支持率，而且投赞成票的国家合计人口应不低于欧盟总人口的65%。
实际上，格奥尔基耶娃虽然获得56%的欧盟国家支持，这些国家合计人口仅占欧盟总人口的57%，没有达标。只是，戴塞尔布卢姆随即承认败选，祝贺格奥尔基耶娃获胜，僵持局面得以化解。
【仍有阻力】
围绕国际货币基金组织新总裁人选，欧盟内部先前吵得相当激烈。
法国支持格奥尔基耶娃；德国和荷兰支持戴塞尔布卢姆；英国则希望推举自己的人选，但苦于刚刚组建新政府，实在无暇顾及。
尽管欧盟2日确定格奥尔基耶娃为候选人，但她还面临一道难关：国际货币基金组织对新总裁设有年龄限制，规定总裁上任时应小于65岁，而格奥尔基耶娃8月中旬将迎来66岁生日。
一名欧盟官员披露，欧盟多国已经找美国谈过，商定投票推动国际货币基金组织修改上述年龄规则。
观察人士注意到，美国财政部长史蒂文·姆努钦7月接受媒体访问时高调称赞格奥尔基耶娃，显然对她颇为认可。
国际货币基金组织和世界银行在第二次世界大战结束后创建，前者一向由欧洲人执掌，后者则由美国人执掌。不过，越来越多新兴经济体近年质疑这一惯例，希望来自发展中国家的人选有机会执掌这两大国际金融机构。
一些分析师认为，要打破这一惯例不容易，恐怕还要等待许多年。（杨舒怡）（新华社专特稿）
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