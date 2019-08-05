驻尼日利亚大使周平剑：香港经不起折腾

驻尼日利亚大使周平剑在尼主流媒体《领导者报》发表署名文章《香港经不起折腾》

人民网北京8月4日电（记者 姜宣） 4日，中国驻尼日利亚大使周平剑在尼主流媒体《领导者报》发表署名文章《香港经不起折腾》。文章全文如下：

近期香港局势引发广泛关注。尼日利亚朋友也许会问：香港到底怎么了？

1842年，中国被迫割让香港岛。1898年，中国被迫租借新界及附近岛屿，租期99年。1997年7月1日，香港摆脱英国百年殖民统治回归祖国，成为中华人民共和国香港特别行政区。回归22年来，在中央政府全力支持下，香港保持了自身特色和优势，维持了繁荣和稳定。在“一国两制”之下，香港原有资本主义制度和生活方式保持不变，法律基本不变。香港同胞当家作主，自行管理特别行政区自治范围内事务，香港居民享有比历史上任何时候都更广泛的民主权利和自由。2018年香港的法治指数位列全球第16位，较1996年第60位有了大幅提高。香港中西合璧的风采浪漫依然。“东方之珠”散发出璀璨美丽光芒，是包括700多万香港同胞在内的全体中国人民的骄傲。

但近一段时间以来，极少数人针对特区政府修例，策划组织实施极端暴力违法活动，严重冲击香港法治根基，严重危害香港安全、稳定和秩序，严重损害香港形象，令人感到痛心，也遭到香港各界人士的强烈谴责。

欧美有些人袒护香港暴力分子，对他们的暴力违法行为视而不见，这是赤裸裸的双重标准。众所周知，对付自己国内的暴力分子，欧美警察从不心慈手软。

美国国务卿蓬佩奥7月29日在华盛顿经济俱乐部就香港局势表示，抗议是合理的，在美国也常遇到抗议。对此，中国外交部发言人华春莹7月30日在答记者问时予以严辞驳斥，“我想蓬佩奥先生显然没有摆正自己的位置，恐怕他还是把自己当作了中央情报局负责人。他说香港近期的暴力事件是合理的，因为大家可能也都知道，这毕竟也算是美方的一个 ‘作品’。”华春莹并根据公开报道回顾了美方所作所为：“今年2月底、3月初，时任美国驻港澳总领事公然指责香港特区政府修例和‘一国两制’，公然干预香港事务。3月，美国副总统彭斯会见赴美游说的香港反对派人员。5月，蓬佩奥会见香港反对派人士，公然妄议香港特区修例事务。6月，美国国会众议院议长佩洛西居然公开称，发生在香港的示威游行是‘一道美丽的风景线’。美国部分国会议员重提所谓‘香港人权与民主法案’。7月，彭斯、蓬佩奥、博尔顿分别会见反对派人士。近期从媒体不断曝光的画面看，香港暴力游行队伍当中出现了不少美国人的面孔，甚至一度还出现了美国国旗。大家都想问，在最近香港发生的一系列事态中，美国到底扮演了什么样的角色？我想在这个问题上，美国欠世界一个交代！”

发生在香港的游行示威和暴力冲击活动已持续一个多月，对香港的法治、社会秩序、经济民生和国际形象造成了严重影响，令所有关心香港、珍爱香港的人倍感痛心。

香港近期事态的演变，特别是少数激进分子实施的暴力活动，已经严重破坏了香港繁荣稳定的大局，严重挑战了香港法治和社会秩序，严重威胁到香港市民的生命财产安全，也严重触碰了“一国两制”的原则底线，绝对不能容忍。任何文明和法治社会都不会容忍暴力横行。

法治是香港人引以为傲的核心价值，是香港良好的营商环境的基础，是香港保持繁荣稳定的重要基石，绝不能坐视一小部分人肆无忌惮地践踏。中央政府坚决支持林郑月娥行政长官带领特区政府依法施政，坚决支持香港警方严正执法，坚决支持香港特区政府有关部门和司法机构依法惩治暴力犯罪分子，坚决支持爱国爱港人士捍卫香港法治的行动。

香港虽然积攒下一些不错的家底，具有一些有利条件和独特优势，但也经不起折腾和内耗。香港乱下去，全社会都要“买单”。特区政府和全社会都应该想方设法，采取更有效的举措，推动经济发展、民生改善，特别是帮助年轻人解决在住房和学业、就业、创业等方面遇到的实际困难，纾解他们的怨气。中央政府愿意与特区政府和香港社会各界人士一起努力，为他们的发展创造良好的条件。

我们诚挚感谢尼日利亚朋友关心香港的未来，希望香港长期繁荣稳定得到维护，这符合全球利益，也是中国中央政府和香港特别行政区政府为之不懈努力的方向。

对于美国那些伪善言论，我们坚决说不。香港是中国的香港，香港事务是中国的内政。任何危害国家主权安全、挑战中央权力和香港特别行政区基本法权威、利用香港对内地进行渗透破坏的活动，都是对底线的触碰，都是绝不能允许的。中国政府绝不允许任何外部势力插手香港事务，更不会允许任何外国势力企图搞乱香港。中国中央政府坚决支持特区政府依法施政，坚决支持香港警方依法严惩暴力犯罪分子，维护香港的安全与稳定。

相信在中央政府和祖国内地的大力支持下，在特区政府的带领下，香港同胞一定能够把香港管理好、建设好、发展好，香港一定能够战胜前进道路上的各种困难和挑战，“一国两制”这艘航船一定能够劈波斩浪、行稳致远！

(责编：李圆征(实习生)、杨牧)