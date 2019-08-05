印尼爪哇岛遭遇大面积停电事件

人民网雅加达8月4日电 (记者徐伟) 当地时间8月4日上午11时15分许，印尼首都雅加达开始出现电力中断情况，印尼国家电力公司（PLN）当天在其社交媒体官方账号上发布的致歉声明中指出，由于输电线路出现故障，导致爪哇岛上电力传输中断，随后该岛中西部地区所有电厂跳闸，由此引发印尼西爪哇省和中爪哇省等多地遭遇大面积停电事件。

印尼国家电力公司执行副总裁梅蒂在声明中说，“我们为此次大面积停电事件向每一位受到影响的用户道歉，目前公司技术人员已开展相关排查工作，并成功恢复了一些主要变电站的正常运转。我们承诺，将尽最大努力抢修供电系统，使电力供应恢复正常。”梅蒂并未就何时恢复供电作出说明。

对此声明，印尼民众并不买账。有网友在该致歉声明下发表评论说，“只是道歉？我们缴纳电费时延迟付款便要缴纳罚金，此次停电会给我们补偿吗？”另有网友直截了当地说，“我们不需要道歉，我们需要马上恢复电力供应”。

受此次停电事件影响，雅加达部分公共交通设施暂停服务，例如通勤列车、轻轨等停摆，固定网络信号中断，手机移动网络信号也受到波及。印尼网约车巨头Go Jek当天发表声明称，由于停电造成的手机网络信号不畅，部分地区在线预定出租车等业务出现了中断。

截至记者发稿时，雅加达电力供应尚未恢复正常。

(责编：徐祥丽、杨牧)