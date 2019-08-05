第二届“创业齐鲁·共赢未来”高层次人才创业大赛在东京举行

第二届“创业齐鲁·共赢未来”高层次人才创业大赛亚洲赛区路演活动合影。

人民网东京8月4日电（记者 刘军国）8月4日，由山东省委组织部和山东省科技厅主办的第二届“创业齐鲁·共赢未来”高层次人才创业大赛亚洲赛区路演活动在东京举行。日本专家和高层次留日学人等80余人参加了路演活动。

中国驻日本大使馆教育处一等秘书安载鹤表示，驻日使馆一贯支持中国留日同学总会的为国服务活动，希望大家展示智慧，在山东开花结果。

山东省外国专家局局长张祝秀通过视频致辞介绍了山东的历史文化和地域与产业优势，希望通过大赛活动，吸引优秀人才和项目落地山东，实现共赢。

中国国际人材交流协会驻日总代表邝马华表示，开展网络创新创业交流会，提高了工作效率，有利于人才项目的发现、培育与选拔，有利于中外人才技术交流。

亚洲赛区活动由中国留日同学承办。中国留日同学总会会长汪先恩表示，近年中国留日同学总会山东多地设立合作基地，希望更多留日学人实现创业齐鲁，共赢未来。

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