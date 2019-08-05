“国际军事比赛—2019”开幕式在俄罗斯举行

据新华社莫斯科8月3日电 （记者李奥、白雪骐）“国际军事比赛—2019”开幕式3日在俄罗斯首都莫斯科郊外爱国者公园举行。
本次比赛于3日至17日在10个国家举行。来自俄罗斯、中国、阿塞拜疆、白俄罗斯等30多个国家和地区的223支代表队，参加32个比赛项目，参赛人数逾5000人。
据悉，国际军事比赛是俄罗斯国防部发起的一项国际性军事赛事。中方今年由陆军在新疆库尔勒承办并参加“苏沃洛夫突击”步战车组、“晴空”便携式防空导弹班组、“军械能手”武器修理班组和“安全环境”核生化侦察组4项比赛。同时，陆军、海军、空军组队赴俄罗斯、哈萨克斯坦、白俄罗斯、印度、伊朗5个国家参加11项比赛，陆军组队赴哈萨克斯坦、蒙古国观摩2项比赛。
《 人民日报 》（ 2019年08月05日 03 版）
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