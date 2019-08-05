国际规则不容破坏（钟声）

一言不合就“退群”， 肆意挑起对多国的贸易争端，严重破坏世界贸易组织规则……美国一些人屡屡上演无视国际规则的闹剧，透射出背信弃义、挑战底线的霸道实质。最近，美国一些人变本加厉，就世贸组织发展中成员地位问题发布备忘录，要求世贸组织90天内改变规则，不然美方可能单方面采取行动。这种无视秩序、破坏规则的举动，引起国际社会普遍担心：美国一些人莫非真要挑起一场“全球贸易战争”？

以规则为基础的多边贸易体制，是经济全球化和自由贸易的基石，不是任何一个成员或少数几个成员的私产，其权威和效力应得到尊重和维护。在世贸组织164个成员中，近2/3是发展中成员。“特殊与差别待遇”是世贸组织核心价值和基本原则的重要体现，其目的在于保护发展中成员受到公平对待。大多数世贸组织成员都主张，无论世贸组织怎么改革，都必须维护这些核心价值和基本原则。任何规则的制定和修订，都必须尊重世贸组织成员的普遍意愿。任何无视世贸组织规则严肃性的举动，都是背离公道。

美国一些人应当认真反思，究竟是什么原因导致他们在世贸组织先后提交的两份关于发展中成员地位问题的提案，都受到普遍反对。显然，他们没有站在人心的一边，没有站在正义的一边，就必然处处碰壁，不能得逞。

国际社会任何一个成员，都不能轻视权利与义务的相对应关系。当前，美国一些人一门心思想着如何在世界舞台上“极大化滥用”权利，极端利己主义无限膨胀，根本不肯考虑美国作为一个大国理当承担的国际义务。他们甚至认为，履行国际义务就等同于“美国吃亏”。他们以所谓公平公正为名鼓噪修改规则，从不在意什么是公道正义，认为保住自己“世界第一”的地位是胜过一切的要务。

无视规则，就是违信背约，必然受到正义的谴责和规律的惩罚。针对美方多次阻挠任命世贸组织上诉机构法官，导致上诉机构因人手不足面临停摆窘境，114个世贸组织成员6月联合发表声明，要求美国立即停止对世贸组织司法任命的阻扰。针对美国退出气候变化《巴黎协定》，退出联合国教科文组织，退出联合国人权理事会，退出伊朗核问题全面协议……来自国际社会的批评之声持续不断。美国彼得森国际经济研究所联合创始人弗雷德·伯格斯滕的看法很有代表性——美国的单边做法是在“孤立自己”，不会有任何国家追随它。

不以规矩，不能成方圆。21世纪，各国相互依存的程度前所未有的紧密，改善并加强全球治理的需要前所未有的迫切，国际社会成员共同制定的代表各方共同利益的国际规则不容破坏。任何将一己私利凌驾于国际规则之上，大搞单边主义的行径注定失败。

《 人民日报 》（ 2019年08月05日 03 版）

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