开辟更加广阔的全球发展空间（国际时评）

在国际金融危机发生10年后，世界经济又一次走到了前行的十字路口。增长依然乏力，经济全球化遭遇波折，贸易和投资争端加剧，全球产业格局和金融稳定受到冲击，国际投资者信心明显不足。世界比以往任何时候都更需要坚持和倡导多边主义。

面对“世界怎么了、我们怎么办”的时代之问，中国答案让人信服。回首2019年上半年，三大主场外交、5场国际会议、7次国事访问，习近平主席把握发展大势，胸怀共同未来，提出中国方案，传递中国信心，为世界经济和全球治理明确方向。

中国成绩，为世界经济提振信心。日前，中国经济公布“年中答卷”：上半年经济总量逾45万亿元，同比增长6.3%，增速在世界主要经济体中位居前列。这一消息迅速成为各国媒体报道和解读的热点，“中国正在打造更强劲、更多样化的经济”。中国经济不仅总体平稳、稳中有进，而且展现出巨大的韧性、潜力和回旋余地。在世界经济新版图中，中国对世界经济增长的贡献率逾30%。中国好，世界才更好。中国保持经济稳中向好，世界经济“稳定器”和“发动机”的底色愈加鲜明。

中国方案，为高质量发展提供引领。面对当前世界经济发展中存在的不平衡、不协调、不可持续等问题，习近平主席开出“治本良方”——合力打造高质量发展。第二届“一带一路”国际合作高峰论坛开启高质量共建“一带一路”新征程。“鼓励开展第三方市场合作、三方合作及政府和社会资本合作”等一系列具体举措，进一步突出发展的包容性、均衡性，既高效激活发达国家的资源，又促进更多发展中国家和中小企业积极融入全球供应链、产业链、价值链，让各方都能从国际贸易和投资中受益。越来越多的发达经济体、国际组织以更多样的合作模式积极参与到“一带一路”合作中，共建“一带一路”的道路越来越广，互利共赢的“蛋糕”越做越大。在G20大阪峰会，习近平主席呼吁各方携手共进、合力打造高质量世界经济，坚持改革创新，挖掘增长动力；坚持与时俱进，完善全球治理；坚持迎难而上，破解发展瓶颈；坚持伙伴精神，妥善处理分歧。高质量发展理念，集全球之智，克共性难题，超越疆域局限和人为藩篱，兼顾当前和长远，为应对世界经济面临的挑战指明方向，让更多国家人民共享创新发展成果。

中国智慧，为全球治理把准航向。“古往今来，人类从闭塞走向开放、从隔绝走向融合是不可阻挡的时代潮流。”中国是经济全球化坚定的倡导者和维护者，积极推动各方共同促进多边主义和自由贸易。3月，习近平主席与欧洲领导人共商全球事务合作，为坚持多边主义凝聚力量。6月，在欧亚大陆，习近平主席与俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦三国元首加强顶层设计，勾勒具体部署，进一步夯实中国与共建“一带一路”国家的发展战略对接，编织合作共赢的时代图景。在国际局势变乱交织的历史关口，习近平主席引导G20大阪峰会对话讨论朝着合作、包容、共赢方向发展，呼吁要立足共同利益，着眼长远发展，“避免因一时短视而犯下不可挽回的历史性错误”，在会场内外引发热烈响应。倡导和践行多边主义，已成为世界上绝大多数国家的共识和心声。

中国行动，为共同繁荣创造机遇。“一个更加开放的中国，将同世界形成更加良性的互动，带来更加进步和繁荣的中国和世界。”特别是在保护主义、单边主义不断冲击多边合作的当下，中国作为世界上100多个经济体的第一大贸易伙伴，坚持扩大开放，持续深化改革，提高贸易和投资自由化和便利化程度，推动建设开放型世界经济。“进一步开放市场”“主动扩大进口”“持续改善营商环境”“全面实施平等待遇”“大力推动经贸谈判”……中国主张自信坦荡、掷地有声，是对“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”的守诺与践行，彰显中国将自身发展同各国共同发展相统一的全球视野。

“我们有责任在关键时刻为世界经济和全球治理把准航向，为市场增强信心，给人民带来希望。”中国领导人的远见卓识，负责任大国的责任担当，是世界经济大船驶向美好彼岸的坚定力量。以更大的开放拥抱发展机遇，以更好的合作谋求互利共赢。中国将同世界各国一道，共同营造风清气正的国际合作环境，携手开辟更加广阔的全球发展空间，为促进世界经济持久繁荣不懈努力。

《 人民日报 》（ 2019年08月05日 03 版）

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