志之所趋，无远弗届。

和平与发展，全人类的共同愿望。

当前，国际形势加速深刻演变，不稳定性不确定性更加突出。保护主义、单边主义持续蔓延，侵蚀各国互信协作，冲击国际规则秩序，拖累世界经济增长……

单边还是多边，对抗还是对话，封闭还是开放？人类又一次站在了何去何从的十字路口。对这些问题的回答，关乎各国切身利益，关乎人类前途命运。

“中国将继续做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，推动构建新型国际关系和人类命运共同体。”“坚定维护以联合国为核心的国际体系，坚定维护以国际法为基础的国际秩序，坚定维护多边主义和公平正义”……

从巴黎、圣彼得堡、比什凯克、杜尚别到大阪，习近平主席为世界经济和全球治理把准航向，为大国关系和国际合作把脉开方，坚持和倡导多边主义，秉持共商共建共享的全球治理观，展现了中国领导人的远见卓识，发挥了负责任大国的作用担当。

花繁柳密处拨得开，风狂雨急时立得定。习近平主席引领中国外交，以乱云飞渡仍从容的战略定力，以闪耀着东方智慧的思想之光，赢得国际社会高度赞誉，不断开创中国特色大国外交新境界。

“习近平主席关于坚持多边主义、完善全球治理的论述具有世界眼光、充满东方智慧，这些主张行之有效”

三月的巴黎，春风送暖。

习近平主席在中法全球治理论坛闭幕式上致辞，鲜明指出国际社会正面临治理赤字、信任赤字、和平赤字、发展赤字四大挑战，提出破解这“四大赤字”需要秉持公正合理、互商互谅、同舟共济、互利共赢四大理念。

两年前，习近平主席在联合国日内瓦总部演讲，曾发出“世界怎么了、我们怎么办”之问。现在，面对百年未有之大变局，面对严峻的全球性挑战，习近平主席再次呼吁：“各国应该有以天下为己任的担当精神，积极做行动派、不做观望者，共同努力把人类前途命运掌握在自己手中。”

“坚持共商共建共享的全球治理观”“坚持正确义利观，以义为先、义利兼顾”“秉持共同、综合、合作、可持续的新安全观”“更好建设开放型世界经济，维护多边贸易体制，引导经济全球化更加健康发展”……站立时代潮头，顺应时代趋势。习近平主席的倡议主张，从增进战略互信、营造和平环境、加强国际协调、深化务实合作等不同维度，系统给出了完善全球治理的中国方案。

法国巴黎第八大学地缘政治研究院主任弗里德里克·杜泽当时就坐在会场第一排。“习近平主席的讲话鞭辟入里，我一次次地同大家一起鼓掌喝彩。这一讲话传递出十分积极的信号，体现出一个大国敢于担当、积极作为的态度，增强了人们对经济全球化、对合作共赢的信心。”杜泽说，“习近平主席关于坚持多边主义、完善全球治理的论述具有世界眼光、充满东方智慧，这些主张行之有效。”

习近平主席还同出席中法全球治理论坛闭幕式的法国总统马克龙、德国总理默克尔和欧盟委员会主席容克举行“四方会晤”。马克龙表示，这次会晤向国际社会传递了欧盟和中国坚定捍卫多边主义的积极信号。默克尔表示，德方重视中国在国际事务中发挥的关键作用，愿同中方一道推动多边主义进程。容克表示，欧方愿同中方为携手应对全球性挑战发挥积极作用。

法国前驻美大使、卡内基欧洲中心高级研究员皮埃尔·维蒙说，纵观世界上出现的各种难题，无论是贸易、环境、移民还是金融危机等，如果没有多边合作和共同努力，就找不到解决的出路。法中、欧中在全球治理领域的深度合作将为世界注入正能量。

“中国以开放包容的姿态同各国深化务实合作，为世界经济发展作出了重要贡献”

让和平的阳光驱走战争的阴霾，让繁荣的篝火温暖世界经济的春寒，促进全人类走上和平发展、合作共赢的道路。可持续发展是破解当前全球性问题的“金钥匙”，是各方最大利益契合点和最佳合作切入点。

仲夏的圣彼得堡，涅瓦河碧波荡漾。在第二十三届圣彼得堡国际经济论坛全会上，习近平主席发表题为《坚持可持续发展 共创繁荣美好世界》的致辞。围绕联合国2030年可持续发展议程明确的经济增长、社会发展、环境保护三大任务，习近平主席系统阐释加强国际发展合作的倡议主张：合力打造开放多元的世界经济，努力建设普惠包容的幸福社会，致力构建人与自然和谐共处的美丽家园，携手开辟崭新的可持续发展之路。

治国有常，而利民为本。习近平主席的主张着眼于全球发展的新愿景，统筹人与自然和谐共处，兼顾当今人类和子孙后代发展需求，展现了推动人类共同发展繁荣的东方智慧。

“习近平主席强调可持续发展，是大国领导人高度责任心的具体体现。”俄中友协副主席萨纳科耶夫在现场聆听演讲时频频鼓掌。俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所研究员洛马诺夫说，当今世界彼此依存，没有人能单独应对全球性问题。习近平主席主张加强国与国相互理解和合作，推动世界政治经济秩序走向更加公正合理，符合各国人民共同需求。

第七十三届联合国大会主席埃斯皮诺萨表示：“联合国赞赏中方坚定支持多边议程、积极参与国际合作特别是南南合作，中方在推动落实2030年可持续发展议程方面扮演着重要角色，在全球治理领域发挥了重要引领作用。”

围绕可持续发展议题加强合作，二十国集团是国际经济合作主要论坛。在国际体系变革的关键阶段，二十国集团成员加强政策协调和合作的重要性和迫切性有增无减。

二十国集团领导人大阪峰会上，习近平主席发表重要讲话，为应对世界经济面临的挑战指明方向：“坚持改革创新，挖掘增长动力”“坚持与时俱进，完善全球治理”“坚持迎难而上，破解发展瓶颈”“坚持伙伴精神，妥善处理分歧”。

“世界经济正处在一个十字路口。全球都关注二十国集团领导人大阪峰会将发出怎样的信息。我看完习近平主席重要讲话的实况转播，内心抑制不住振奋。习近平主席着眼时代发展要求，发出了致力于发展全球经济和完善全球治理的时代强音。”日本国际贸易投资研究所首席经济学家江原规由几十年来一直关注中国经济。这些天来，他反复研究习近平主席在二十国集团领导人峰会上的重要讲话，并多次在参加学术研讨会时引用习近平主席的倡议主张。江原规由尤其赞同“坚持伙伴精神”倡议：“伙伴精神蕴含了中华文化中‘和而不同’的智慧。在当今时代背景下，有助于各国求同存异，为各国妥善处理分歧提供了中国方案，有助于完善全球治理，推动构建人类命运共同体。”

孤举者难起，众行者易趋。大阪峰会期间，习近平主席出席金砖国家领导人会晤、中俄印领导人会晤、中非领导人会晤等“小多边”活动，呼吁各方维护以联合国为核心的国际体系，维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，共同促进多边主义和自由贸易，推动国际关系民主化，推动建设开放型世界经济。

“中国以开放包容的姿态同各国深化务实合作，为世界经济发展作出了重要贡献。”联合国前副秘书长赤阪清隆说。南非贸工部部长易卜拉欣·帕特尔表示，习近平主席所倡导的多边主义契合非洲国家真正期待和需求。

“中国方案是和平发展、互利共赢的方案，是捍卫国际秩序、维护各国正当发展权利的方案”

时间是最伟大的书写者，忠实记录着一位大国领袖的繁忙身影。

6月12日晚，抵达比什凯克；13日对吉尔吉斯共和国进行国事访问，会见多国领导人；14日，出席上海合作组织成员国元首理事会第十九次会议，出席中俄蒙元首第五次会晤，会见多国领导人，傍晚抵达杜尚别；15日，出席亚洲相互协作与信任措施会议第五次峰会，对塔吉克斯坦共和国进行国事访问，会见多国领导人，16日晚，回到北京。

5天4夜，习近平主席参加了30多场双边和多边活动，夙兴夜寐，宵衣旰食。巍峨的天山山脉和帕米尔高原见证中国外交坚定从容、稳步前行。中国坚持多边主义、坚持共同安全、坚持合作共赢、坚持开放包容、坚持公平正义，赢得广泛理解和支持。

在上合组织比什凯克峰会上，习近平主席倡议各方牢牢把握世界多极化、经济全球化大势，从“上海精神”中发掘智慧，从团结合作中获取力量，携手构建更加紧密的上海合作组织命运共同体，把上海合作组织打造成团结互信、安危共担、互利共赢、包容互鉴的典范。6年前，也是在比什凯克，习近平主席首次出席上合组织峰会，发出了弘扬“上海精神”、促进共同发展的呼吁，得到各方积极响应。

弄潮儿向涛头立，手把红旗旗不湿。经历国际风云变幻考验，面对保护主义、单边主义、冷战思潮抬头的挑战，秉持互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”愈发珍贵而难得。“上合组织是加强国际合作沟通的有效机制。各成员国在追求和平发展的道路上找到了合作的最大公约数，为世界其他组织的合作提供了样板和有益借鉴。”乌兹别克斯坦最高会议参议院议员纳扎罗夫如是评价。

“欲粟者务时，欲治者因势。”和平、发展、合作、共赢的时代潮流不可逆转。吉尔吉斯斯坦地理学会理事长阿拉马诺夫曾参与“上海五国”机制下的勘界谈判，在上海见证上合组织作为永久性的政府间国际组织正式成立。他由衷赞叹：“上合组织从以安全合作为主，发展成为全方位合作平台，‘上海精神’的内涵得到极大丰富。习近平主席为上合组织提出‘四个典范’的新愿景，显示了中国的引领作用。”

“到处野芳红胜锦，满川新涨碧于银”。杜尚别青年湖畔，亚洲相互协作与信任措施会议第五次峰会在纳乌鲁兹宫举办。习近平主席应邀在外方领导人中第一位发表重要讲话。讲话直面亚洲当前机遇和挑战，深刻回答建设什么样的亚洲、怎样建设亚洲等重大问题。互敬互信、安全稳定、发展繁荣、开放包容、合作创新，5组关键词道出了亚洲各国携手创造美好未来的共同心愿和方向路径。中国声音如此清晰而坚定，中国方案丰富拓展了区域合作新的内涵和外延。

“习近平主席的讲话紧扣地区和世界面临的现实问题。中国方案是和平发展、互利共赢的方案，是捍卫国际秩序、维护各国正当发展权利的方案。”塔吉克斯坦总统事务管理局官员阿卜杜罗全程参与了峰会相关组织工作。回忆起当时场景，他十分激动：“习近平主席就亚洲安全与发展问题提出的一系列重要论述，为国际社会贡献更多中国智慧。历史和现实证明，和平稳定是实现繁荣富裕的前提。”

世界好，亚洲才能好；亚洲好，世界才能好。中国保持定力、笃行致远，同各方加强务实对话和合作，致力于使亚洲国家成为相互信任、平等合作的好伙伴，为世界和平与发展不断注入新动力，为国际社会持续增添正能量。塔吉克斯坦总统战略研究中心区域发展部主任达林格·拉赫曼说：“习近平主席的讲话不仅为亚洲安全和发展指明了方向，同时也再次向全世界宣告，中国人民热爱和平，中国愿意同世界各国友好相处、共谋发展。”

大道之行，天下为公。世界命运应该由各国共同掌握，国际规则应该由各国共同书写，全球事务应该由各国共同治理，发展成果应该由各国共同分享。

二十国集团领导人大阪峰会期间，习近平主席会见联合国秘书长古特雷斯时强调：“形势越是复杂严峻，越要彰显联合国的权威和作用。”古特雷斯热情回应：“联合国赞赏中国长期以来对联合国的支持。”习近平主席同古特雷斯紧紧握手。有评论人士指出，这番对话彰显了中国在维护多边主义、完善全球治理方面的责任和担当。

在历史前进的逻辑中前进，在时代发展的潮流中发展。面对风云激荡的国际形势，中国顺应世界人民期待，肩负兼济天下的担当，高擎多边主义的旗帜，必将凝聚起完善全球治理、推动构建人类命运共同体的磅礴力量，为人类和平与发展的崇高事业作出新的更大的贡献！

（本报记者管克江、王芳、张朋辉、白阳、周翰博、刘玲玲、刘军国、屈佩、张晓东）

《 人民日报 》（ 2019年08月05日 01 版）

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