美国代顿市枪击事件已致10死26伤

新华社华盛顿8月4日电（记者孙丁 徐剑梅）美国俄亥俄州代顿市市长娜恩·惠利4日清晨通报说，当天凌晨该市发生的枪击事件目前已造成包括一名枪手在内的10人死亡，另有26人受伤。

惠利在记者会上说，当天凌晨1时许，一名男子在代顿市俄勒冈区持步枪行凶，他身着防弹背心并携带额外弹夹。枪击发生后，在附近巡查的警察快速赶到现场并击毙了枪手，否则枪击可能造成更多伤亡。目前尚不清楚枪手行凶动机。26名受伤者正在医院接受治疗。

俄亥俄州州长迈克·德瓦恩在社交媒体上说，已要求全州降半旗向受害者致哀。

目前，美国联邦调查局正在协助警方调查枪击事件。

代顿市位于俄亥俄州西部，人口约14万。俄勒冈区历史悠久，聚集了很多艺术画廊、咖啡馆、餐厅、酒吧等，是当地居民和游客的主要去处。

这是24小时内美国本土发生的第二起重大枪击事件。3日上午，一名白人男子在得克萨斯州埃尔帕索市一家沃尔玛超市持枪行凶，造成至少20人丧生，另有20多人受伤。

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