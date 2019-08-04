美国代顿枪案：至少9死16伤

人民网洛杉矶8月4日电（记者王如君）继8月3日上午美国得克萨斯州发生恶性枪击案后，不到24小时，4日凌晨俄亥俄州代顿市又发生一起恶性枪击案，造成9人死亡、至少16人受伤。
代顿警方当日凌晨发表推特说，当地时间4日凌晨1时，俄亥俄州代顿市市中心附近的俄勒区发生枪击案，造成9人死亡，至少16人受伤。接到报警后，当地警察迅速出动，赶到事发事点展开抓捕和救援。一名枪手嫌疑人已经死亡。受伤者目前正在医院接受治疗。警察已展开全面调查。
3日，得克萨斯州埃尔帕索市发生枪击案，造成20人死亡，至少26人受伤。7月28日加利福尼亚州北部的吉尔罗伊城举行大蒜节之际，一名19岁的青年开枪打死三人，包括两名孩子。一周三起、24小时内两起的连番枪案，震惊全美国。控枪还是拥枪，再次成为美国社会各届关注的热门话题。
【大使说】马振岗：要永远战斗在外交战线 在外交部工作40余年，马振岗将自己的青春和心血全部奉献给新中国外交事业。从一名随员到美大司司长再到驻英大使，马振岗见证了中国日益走近世界舞台中央，一步步成就辉煌。【详细】
华春莹接棒陆慷 任外交部新闻司司长 端庄大气、沉着机灵、幽默犀利、亲和与霸气并存……这些特点集合在一位女外交官身上，她就是新中国五位外交部女发言人之一，接棒外交部新闻司司长的华春莹。【详细】