中国驻德班总领馆举办中南友好与合作主题故事会

图说：中国驻德班总领馆总领事费明星致辞。（图片由中国驻德班总领馆提供）

人民网约翰内斯堡8月2日电（记者 李滢嫣）德班消息：1日，驻德班总领馆在德班市伊兰格尼酒店举办中南友好与合作主题故事会。来自当地政界、学界、商界和侨界的9位代表与来宾们分享了各自的经历与故事，驻德班总领事费明星、德班市代市长皮尔及各界友人共80人出席。

费明星欢迎大家出席故事会，表示这是好朋友的聚会，来自各界的朋友长期参与中南友好与合作，贡献良多，今日相聚是为凝聚更多更大的力量，展示对发展两国更加密切关系的支持。这是分享故事的聚会，中南建交21年来双方人员往来持续增多，2018年两国贸易额达435亿多美元，截至目前中国企业在南非投资超过250亿美元，南非牛肉、柑橘、龙虾等对华出口快速增长，我们每天都能听到中南友好与互利合作的美好故事。这也是激发灵感的聚会，2019年是新南非诞生25周年、新中国成立70周年，两国同为发展中国家，都面临发展挑战，两国人民期待我们回答：如何更加紧密合作、更有力地相互支持，共同构建中南命运共同体？

德班市外办主任阿佩格伦盛赞新中国成立70年取得的惊人成就，赞赏中国支持多边主义，反对有的国家推行单边主义，认为闭关自守的做法“有害”且“注定失败”。积极评价中南友好和德班与广州的友城关系，分享了他参与双方贸易、投资和文化等领域交流的经历，称赞中国是南非的好伙伴、真朋友。

派克斯学院校长格温达愉快忆及个人访华见闻，赞叹中国拥有13亿多人口还能长期保持经济持续快速发展和社会井然有序，认为伟大的发展奇迹源自强大的文化力量。德班音乐学校校长马修斯讲述了该校一群贫困学生在当地侨领帮助下实现音乐启蒙和赴华访演、最终成为中南文化交流使者的温情故事，感激侨社和侨领的善举。

侨领李敬民分享了自己在南非朋友帮助下兴业发展和在回馈当地社会过程中收获幸福与感动的故事，表示将在事业发展的同时坚持公益，献身中南“草根”友谊。标准银行集团中非合作部负责人阿拉格博索因故不能到场，请德班分行人员代他讲述自己的“中国故事”，称赞中国清洁的城市、完善的设施、发达的服务、极高的效率和先进的理念是非洲的榜样，表示标准银行作为全球最大的中国工商银行战略合作伙伴感到自豪，两行正积极携手参与中非合作，努力为更多企业提供服务，造福更多民众。

德班剧院经理赛泽和夸祖鲁纳塔尔大学教师德拉米尼分别讲述了在北京迷路后被两个学生热心帮助和赴福建农林大学开展校际交流活动的经历，表示中国人的热情友好让他们终身难忘，也让他们对中华文化的兴趣倍增，愿为中南文化和教育交流多作贡献。

中国银行德班分行员工索纳科斯、德班理工大学孔子学院学生丽娜和林森分别从年轻人的视角与来宾分享了赴华参加短期培训及其在当地中资机构工作和学习汉语的经历，表示自己对中华文化的学习刚刚走出“婴儿期”，但参与两国友好与合作已“不能回头”。

故事会现场气氛热烈、友好，演讲者的精彩讲述不时被听众的掌声打断，来宾们称赞故事会既让人感知中南友好的美好往昔，又令人对两国未来合作充满期待，纷纷表示将在自己所在领域更加积极地为中南友好与合作增光添彩。

图说：德班市外办主任阿佩格伦致辞。（图片由中国驻德班总领馆提供）

(责编：贾文婷、徐祥丽)