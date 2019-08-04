美国得克萨斯州枪击案致20人死亡

新华社洛杉矶8月3日电（记者黄恒 高路）美国得克萨斯州州长格雷格·阿博特3日在新闻发布会上证实，当日发生在得州西部埃尔帕索市一家沃尔玛超市的枪击事件已致20人死亡、20多人受伤。
格雷格·阿博特说，这是一起“凶残而无意义的暴力行为”，州政府已部署大量军警支援当地执法部门。
美国总统特朗普3日在社交媒体上说，埃尔帕索市的枪击事件是一个悲剧，“我与美国所有人一道对这一仇恨行径予以谴责”。
埃尔帕索警局局长格雷格·艾伦在新闻发布会上说，警方在当地时间10时39分接到报案后赶赴现场，现场景象恐怖，有26人受伤，其中多人伤势严重。艾伦称本案“与仇恨犯罪有潜在关联”，但没有披露更多细节。
当地媒体报道，现场目击者说，一名身穿黑色T恤衫和工装裤的男子手持自动武器冲入超市，逢人便开枪。警方在现场抓获了一名白人男性嫌疑人，名叫帕特里克·伍德·克鲁修斯，家住达拉斯附近，现年21岁，其作案动机怀疑与反移民的种族主义有关。
另据当地媒体报道，凶手作案前在网络上张贴了一份长达4页的所谓“宣言书”，其中将移民称为“入侵者”，指责移民进入美国的目的是“种族替代”和“种族混杂”。
埃尔帕索位于美国和墨西哥边境附近，距离两国边界线不到20公里，当地80%的居民为拉丁裔。（参与记者：孙丁、徐剑梅）
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