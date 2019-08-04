俄罗斯首款重型攻击无人机成功首飞

新华社莫斯科8月3日电 俄罗斯国防部3日发布公告说，俄第一款重型攻击无人机当天成功完成了首次飞行。

公告说，名为“猎人”的重型长航时攻击无人机于莫斯科时间3日12时20分（北京时间3日17时20分）在国防部下属某试飞机场开始首飞。飞行持续了20多分钟。无人机在操作员的控制下以600米高度围绕机场飞行数周，随后完成了着陆。

国防部说，“猎人”无人机为飞翼布局。得益于特殊材料和涂层的应用，雷达几乎无法探测此款无人机。无人机机载仪器可实施光电、无线电技术等多种侦察。

据俄媒体报道，“猎人”无人机配备了多用途主动相控阵雷达，可同时跟踪数十个空中、海上和地面目标并在必要时对目标予以打击。无人机设有内置弹仓。俄军方目前正在为其研制多种空对空和空对地弹药。

“猎人”无人机重约20吨，飞行时速可达1000公里。它由苏霍伊公司根据俄国防部订单于2012年开始研制，2018年6月首次滑行。其武器系统预计于2020年准备就绪。有报道称，这款无人机未来或成为俄第六代战机的原型机。

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