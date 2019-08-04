8月3日，美国南部得克萨斯州埃尔帕索的一家沃尔玛超市发生恶性枪击事件，造成至少20人死亡、26人严重受伤。消息传出，整个美国为之震惊。

3日上午，地处得克萨斯州西部与墨西哥接壤的埃尔帕索市一个购物中心的沃尔玛超市，人头攒动。由于正值周末，又是学生开始准备返校购买学习用品的季节，因而这一大型超市吸引了3000多名顾客来场。上午10时39分，警方接到报警电话后迅速赶到现场，开始追捕嫌犯并封锁了商店及周围地区。与之同时，当局还动用了特警和直升机等多种力量，全力展开搜捕和救援。

一位名叫瓦内萨?萨恩斯的目击者称，当时他就在沃尔玛超市附近，突然听到“砰砰”几声枪响，然后看到一个穿着黑衫和工装裤的男子手持自动步枪在停车场开枪，随后枪手又走进了超市内。“我亲眼看到一个一个受害者在倒下。枪手没有明确目标，随机无差别开枪。”

3日下午，埃尔帕索警方表示，大部分伤亡是发生在超市里面。警察在没受到抵抗的情况下逮捕了一名白人嫌犯，他是来自距埃尔帕索以东1000多公里的得州达拉斯地区的居民帕特里克·克鲁西乌斯（Patrick Crusius），此人是唯一的开枪者。警方还从网络上发现疑似克鲁西乌斯曾发表的贴文，宣称“这次袭击是对拉美人入侵得克萨斯州的回应”。贴文充满了反移民言论，包括“反对种族融合”、支持“将他们送回去”以及关于“种族灭绝”的想法。警方正在调查这是否又是一起严重的“仇恨犯罪”。根据当地警方的信息，截至3日晚间，枪案至少造成20人死亡、26人严重受伤。随着时间的推移，死伤人数可能还会不断上升。

埃尔帕索警察局长格雷格·艾伦说，“枪杀现场十分恐怖，不少人受伤严重，面临生命威胁。”代表案发当地选区的美国国会众议员瓦罗尼卡·艾斯考巴在接受采访时表示，“这是一次大屠杀，伤亡数字令人震惊。”这一恶性枪杀事件已惊动了白宫。特朗普总统发推特称：“白宫正与得州和地方政府以及司法机构一道加紧协作调查。我同州长通了话，表示联邦政府将全力支持。”

埃尔帕索是一个拥有65万人口的城市，枪杀案让整个城市陷入了惊恐和悲痛之中。该市市长迪·马尔戈3日晚上说，这座美丽的城市将从残忍邪恶的凶杀案阴影中站立起来。“面对这一悲剧，我们再次展现了团结力量和大爱之心。大家团结起来，我们的社区一定区治愈创伤。”

据美联社报道，这是2019年美国发生的第21起人数众多的枪杀案，第五起公开的大屠杀事件。这起案件之前，今年以来美国已有96人死于此类枪杀案。

(责编：贾文婷、徐祥丽)