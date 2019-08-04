上海理工大学东京办公室成立

人民网东京8月4日电（记者刘军国）8月3日，上海理工大学东京办公室成立仪式在日本中央大学举行。据悉，该办公室是上海理工大学在海外成立的首个教育文化执行机构，致力于加强上海理工大学和中央大学的人才培养与科研合作，引领两校高等教育走上新的发展高度。

上海理工大学党委书记吴坚勇在致辞中介绍了该校办学特色以及在国际交流合作方面取得的成就，并强调了该校与日本大学之间密切联系的历史进程和合作成果。他指出，东京办公室的成立是上海理工大学迈向国际化进程的重要一步，它将作为在日的窗口，通过宣传和推广提升上海理工大学的知名度，通过与中央大学共同开设学分互换课程、组建研究团队、筹备中日国际学术会议等具体举措加深双方的合作关系。

中央大学校长福原纪彦致辞，对上海理工大学东京办公室的成立表示热烈祝贺。

成立仪式前，吴坚勇与中央大学理事长大村雅彦代表双方签订相关协议。据了解，早在1985年上海理工大学就已经开始与日本大学进行交流合作，该校于2011年成立了对日交流专门机构——上海理工大学日本文化交流中心，全面推进学校与日本高校的师生交流、科研合作与文化互动。此次上海理工大学在中央大学成立东京办公室，也是源于2011年两校建立关系之后在学生交流、教师互访、共同科研等方面打下的坚实基础。成立之后，东京办公室将进一步扩大两校在人才培养、科学研究等各个领域的密切合作，有力推动两校交流合作的深入发展。

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