美国得州发生恶性枪击案

人民网洛杉矶8月3日电（记者王如君）美国南部得克萨斯州埃尔帕索市一家沃尔玛商店3日发生恶性枪击案，造成数十人死亡和二十余人受伤。

当地时间3日上午，有人携枪闯入得克萨斯州埃尔帕索市一个购物中心的沃尔玛商店，举枪扫射，现场一片混乱，许多人倒在血泊之中。警方于上午10时左右接到报警电话，迅速赶到现场，全力搜捕凶手，并封锁了商店周围地区，附近多家餐馆被关闭。当地一家NBC分支机构KTSM-TV报道，至少有18人被枪杀。美联社报道说，另有22人受伤严重，正在当地医院接受抢救。

这一恶性枪杀事件已惊动了白宫。特朗普总统发推特称：得州埃尔帕索发生可怕枪击案，媒体报道十分严重，许多人被杀。白宫正与州和地方政府以及司法机构一道加紧协作调查。我同州长通了话，表示联邦政府将全力支持。得克萨斯州州长格雷格·阿伯特也发表推文：“在埃尔帕索，得克萨斯州公共安全部正在协助当地执法部门和联邦当局，把这一悲剧带回到安全的终点。”

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