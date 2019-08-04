美国前副总统蒙代尔在"中国不是敌人"公开信上签名

新华社华盛顿8月1日电（记者刘品然 刘阳）美国百名专家学者及政商界人士曾于7月初在美国媒体上发表一封题为“中国不是敌人”的公开信，美国前副总统沃尔特·蒙代尔8月1日在这封公开信上签名以示支持。

发布这封公开信的网站当天新增了蒙代尔签名。现年91岁的蒙代尔1977年至1981年出任美国副总统，并于1993年至1996年担任美国驻日本大使。

1996年2月9日，美国驻日本大使沃尔特·蒙代尔在计算机上为世界多媒体技术研讨与博览会开幕式进行模拟剪彩。（新华社发）

美国《华盛顿邮报》网站7月初刊登美国百名专家学者及政商界人士致总统特朗普及美国国会议员的联名公开信。公开信发表后不断有美国学者、政商界人士继续签名以示支持。目前在这封公开信上签名的美国各界人士人数已较最初增加了近一倍。

信中说，美国需要回应来自中国的挑战，但美国目前的对华政策只会适得其反。美国将中国视为敌人并试图让中国与全球经济脱钩的做法，将损害美国的国际角色与声誉，也会损害世界各国的经济利益。美国的反对无法阻止中国经济发展、无法阻止中国企业扩大在全球市场的份额，或是中国在国际事务中扮演更重要的角色。

信中同时指出，美国不可能在不损害自身利益的情况下大幅减缓中国发展的步伐。如果美国迫使盟友将中国视为经济和政治敌人，这将削弱美国与这些盟友的关系，而最终被孤立的或将是美国而非中国。

信中还指出，对于中国将取代美国成为全球领导者的恐惧被夸大了。事实上，中国参与国际体系对维护该体系以及各方在气候变化等共同问题上采取有效行动都至关重要。

这封信由美国麻省理工学院教授傅泰林、美前驻华大使芮效俭、卡内基国际和平基金会高级研究员史文、美国务院前代理助理国务卿董云裳和哈佛大学荣誉退休教授傅高义执笔。

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