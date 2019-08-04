新闻联播继续发力驳斥，言而无信谈不出好结果

2日晚间罕见五连发的新闻联播，3日晚继续火力全开，就三大问题正面回怼。

首先是芬太尼管控问题。

国家禁毒委副主任、公安部反恐专员刘跃进接受央视记者专访时表示，美方最近的一些说法完全不符合事实，中方对此完全不能接受。

近日，美方称中国承诺阻止向美国出售芬太尼，但这从未发生。美方同时称，许多美国人因中国未阻止芬太尼进入美国而丧命。

刘跃进表示，美国因滥用芬太尼类物质致死亡率高是事实，但这一问题的实质是美方自身造成的，中国不是美国芬太尼类物质的主要来源。中国政府历来高度重视禁毒工作，始终保持对毒品问题“零容忍”态度，中国政府将信守承诺，严格管控芬太尼类物质，推进全球毒品共治。 中国政府信守承诺！但是美方呢？美方在磋商过程中有诚信可言吗？

中国国际贸易学会学术委员会副主任李永分析认为，美方再次举起关税大棒的做法，极限施压，背离了磋商解决问题的正确轨道。美方公然违背承诺、出尔反尔，其诚信底线被自我击穿。在央视3日晚刊播的国际锐评《如果总是言而无信，永远谈不出好结果》里更是重点提醒美方：诚信是谈判的基础，试问：一个反复无常的谈判对象，如何取信于人？

锐评指出，美方一些人言而无信、违背中美两国元首大阪会晤共识，同时还想与中方就达成经贸协议积极对话，这样的逻辑实在令人费解。

过去一年多来，中方在磋商过程中一直积极落实共识，做到言而有信。然而，美方四次违背共识、出尔反尔、不讲诚信，使得磋商一再受挫，令国际社会感到震惊与错愕。

锐评指出，中方不会畏惧任何压力与威胁，已做好应对任何挑战的全面准备。如果美方执意实施加征关税，中方将不得不采取必要的反制措施，坚决捍卫国家核心利益和人民根本利益。如果美方一些人总是言而无信，再怎么谈，也永远谈不出一个好结果。同样，环球时报也发表社评文章《美方言而无信是反复冲击谈判的洪水》，文章指出，华盛顿突然宣布将对剩余3000亿美元中国输美商品加征10%关税，这个消息带给世界的错愕感仍未消散，对市场信心的破坏性影响还未完全释放出来。这是华盛顿再一次在全世界面前公开展示它的反复无常和言而无信。

贸易战从来就没有赢家，背离正轨更解决不了问题，诚心诚意致力于国际合作才是正途。

新华社播发评论《美又施关税威胁背离正轨更解决不了问题》。文章指出，美国白宫声明关于上海新一轮磋商富有“建设性”的评价之声言犹在耳，加征关税威胁又接踵而来。对此，中方的立场和态度始终一贯而明确：贸易战没有赢家，关税威胁吓不倒中国更解决不了问题，唯有坦诚磋商才是解决问题的正确路径。美国本土的反应也已经显现了，多家行业协会发表声明认为加征关税必将损害美国的就业和经济。

美国商会高级副会长迈伦?布里连特在声明中说，美国政府对3000亿美元中国输美商品加征10%关税只会对美国企业、农民、工人和消费者造成更大痛苦，削弱美国经济增长；

美国全国零售商联合会高级副会长戴维?弗伦奇表示，该协会对美国政府加码执行错误的关税策略感到失望，认为此举已造成美国经济增长放缓、不确定性增加和投资受到抑制；

美国信息技术产业协会会长贾森?奥克斯曼说，美方加征的关税已令美国消费者、工人和企业损失超过300亿美元，再加征新关税将扩大伤害；

美中贸易全国委员会会长克雷格?艾伦说，这些额外关税将进一步损害美国作为可靠供应商的声誉，美国农民、工人和消费者会遭受更多损失；

美国鞋履分销及零售协会总裁兼首席执行官马特?普里斯特指出，新一轮拟加征关税将与每个美国人相关，美国售出的鞋类中有70%来自中国，对来自中国鞋类产品的关税已涨至67%。不符事实、言而无信、背离正轨。中方对美国国内政治毫无兴趣，但几次三番地被相关话题绑架，再加上关税大棒不断挥舞，这种情况下，磋商近期还有没有必要继续下去？《栽什么树苗结什么果 撒什么种子开什么花》。有些人愿意折腾多久，中方就会奉陪多久。中国重信守诺，诚心诚意致力于国际合作，但决不惧怕任何极限施压。

最后我们就来看一则关于合作的新闻：《区域全面经济伙伴关系协定》部长级会议在北京举行。

据悉，本次会议是在RCEP谈判的关键阶段举办的一次重要部长级会议，也是首次在华举办的RCEP部长级会议。本次会议推动谈判取得了重要进展。RCEP谈判于2012年由东盟发起，成员包括东盟十国、中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰和印度。RCEP涵盖了47.4%的全球人口，32.2%的全球GDP，29.1%的全球贸易以及32.5%的全球投资，是当前亚洲地区规模最大的自由贸易协定谈判，也是我国参与的成员最多、规模最大、影响最广的自贸区谈判。这条新闻，字数不多，但是信息量很丰富……

(责编：白宇、岳弘彬)