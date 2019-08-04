原标题：美退出《中导条约》 或引新军备竞赛

当地时间8月2日，美国正式退出《中导条约》。北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格在布鲁塞尔召开新闻发布会时表示，《中导条约》的失效是“严重倒退”。

当地时间8月2日，美国国务院发布声明称美方正式退出《中导条约》，俄罗斯外交部也证实了这一消息。这项由美国前总统里根和前苏联领导人戈尔巴乔夫于1987年缔结的军控条约正式失效。专家认为，美国正式退出《中导条约》或将引发美俄之间新一轮的军备竞赛，同时让冷战后开始形成的国际军控体系陷入危机。

美俄互相指责对方违反条约

《中导条约》全称为《苏联和美国消除两国中程和中短程导弹条约》，是冷战时期的一项标志性军控条约。条约规定，美苏两国不再保有、生产或试验射程在500公里至5500公里的陆基巡航导弹、弹道导弹及其发射装置。

据“德国之声”报道，在条约签署不到五年的时间内，美俄双方共销毁了2692个导弹。但是，自2014年起，美俄双方多次为此条约产生争端，互相指责对方违反条约相关规定。尤其是针对俄罗斯的9M729导弹，俄方称该导弹射程低于500公里，符合条约规定，但美国和北约反对，称该导弹违反规定。

2018年10月，美方指责俄方近几年来多次违反条约规定，并以此为由拟退出《中导条约》。今年2月1日，美国国务卿蓬佩奥宣布美方暂停履行《中导条约》义务，从2月2日起正式启动为期六个月的退约程序。蓬佩奥表示，“俄方违反条约使得数百万欧洲人和美国人面临巨大威胁，美方有责任作出回应”。北约则表示对美国的决定“全力支持”。

据法新社报道，美国新任国防部长马克·埃斯珀近日表示，“《中导条约》对我们是有利的，但只有在双方都遵守的情况下才有效”，并表示将在8月2日之后“追求符合我们最大利益的事情”。

对于美方指责，俄方表示否认并作出回应措施。普京于今年3月4日签署命令，暂停履行《中导条约》义务，随后俄罗斯杜马和联邦委员会于6月18日、6月26日先后通过暂停履行《中导条约》的法案，普京最终于7月3日签署了该法案。

据“今日俄罗斯”报道，签署《中导条约》的前苏联领导人戈尔巴乔夫周五表示，美国退出《中导条约》将对国际社会造成不安和混乱，“《中导条约》的终止不会对国际社会有利，反之，此举不仅会对欧洲安全造成威胁，也会对全球安全造成威胁”。

美俄仅剩一项核武器军控条约

许多分析人士警告称，《中导条约》的消亡或将导致美国与俄罗斯之间的新一轮军备竞赛。据CNN报道，美国国防部官员近日表示，美国军方将在未来几周内测试新型非核弹巡航导弹，作为“特朗普政府对俄罗斯常年来不遵守《中导条约》的回应”。

俄罗斯副外长里亚布科夫8月1日则表示，如果美国把《中导条约》所禁止的导弹部署到靠近俄罗斯的地方，俄方不排除采取相应措施作出回应。据俄媒报道，俄罗斯将测试新一代的隐形战略轰炸机。俄罗斯军事分析专家Pavel Felgenhauer称，“《中导条约》失效后，我们将会看到更多新型武器的研发和部署，而俄罗斯已经准备好了”。

事实上，在《中导条约》失效后，美国与俄罗斯这两个核大国之间仅剩下一项双边核武器军控条约——《新削减战略武器条约》（New START）。《新削减战略武器条约》和《中导条约》一样，是美俄之间最重要的军控条约之一。该条约是美国前总统奥巴马和俄罗斯前总统梅德韦杰夫于2010年签署的，规定双方裁减战略核武器。条约将于2021年失效，除非美俄两国同意延长条约有效期。但CNN称，特朗普和美国国家安全顾问博尔顿此前都表示过对《新削减战略武器条约》的不满，该条约也陷入危机。

美国军控协会董事会主席Thomas Countryman 1日晚表示，“没有了《中导条约》，《新削减战略武器条约》又即将失效，这意味着半个多世纪以来，世界两大核武器国家将首次失去法律约束和核查限制”。

联合国秘书长古特雷斯当地时间8月1日表示，《中导条约》的消亡“非常危险”，这或将“加剧而不是减少弹道导弹所构成的威胁”。古特雷斯称，“条约失效后，世界将失去一个重要的核战争制约”。

夹在美俄之间的欧洲表忧虑

事实上，对于《中导条约》失效，最为担忧的是夹在美俄之间的欧洲。

据《华盛顿邮报》报道，北约秘书长斯托尔滕贝格表示，《中导条约》的失效是“严重倒退”，8月2日是“非常糟糕的一天”。斯托尔滕贝格称，失去《中导条约》的制约，同时又面临着俄罗斯的威胁，欧洲的安全和稳定都陷入危机。

事实上，在美方于2月份表示将退出《中导条约》时，北约虽表示“全力支持”美方决定，且多次批评俄方违反《中导条约》相关规定，但北约也表示希望俄罗斯“全面回到条约中”。此外，德国、法国等主要欧洲国家曾多次试图挽救《中导条约》，但最终未见成效。

据“德国之声”报道，德方对于《中导条约》失效深表忧虑。德国外交部长海科·马斯1日表示，《中导条约》的终结意味着欧洲的一部分安全“丧失了”，称这可能会引发新的军备竞赛。不过，马斯同时呼吁美俄双方维护《新削减战略武器条约》。英国新任外交部长多米尼克·拉布则在推特上谴责俄方导致《中导条约》失效，称他们的企图威胁到了欧洲安全。

《华盛顿邮报》分析称，美国退出《中导条约》或将使本已陷入困难期的跨大西洋伙伴关系更加尴尬。虽然是美国的盟友，但北约盟国基本上不会同意美国在其国土上布置中程导弹。

■ 观点

专家：冷战后形成的国际军控体系陷入危机

中国社科院俄罗斯东欧中亚研究所研究员姜毅对新京报记者表示，美国正式退出《中导条约》意味着这项冷战时期的军控条约正式作废，双方未能就此达成一致。同时，这也意味着从冷战后期开始形成的国际军控体系受到严重挑战。

姜毅表示，美国2001年退出了《反导条约》，如今退出《中导条约》；俄罗斯则在2015年退出了《欧洲常规力量条约》，目前美俄双方还剩下的双边军控条约只有《新削减战略武器条约》，这导致国际军控体系陷入危机，也极易引发大国之间的军备竞赛。目前来看，美俄双方在反导、常规力量、中导问题上的竞赛已经有了苗头，两国的军备竞赛危机已经来临。

姜毅认为，《中导条约》失效对于欧洲、对于整个国际社会来说都是非常不利的。从欧洲方面来看，条约失效受到影响最大的就是欧洲国家，因为1987年美苏达成《中导条约》一定程度上就是基于欧洲安全考虑的。从国际社会来看，新的军备竞赛对于整个国际社会的安全稳定是非常不利的。目前，美俄之间能否找到新的平衡点达成新协议，还有待观察。

新京报记者 谢莲

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