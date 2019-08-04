中国和老挝开展竹编工艺交流培训

据新华社万象8月3日电 （记者章建华）作为2019年中老旅游年项目，老挝中国文化中心与老挝手工艺协会日前共同举办中老竹编文化及竹编工艺交流培训班，邀请中国竹编工艺大师为老挝学员授课。

竹编产品在老挝人民日常生活中随处可见，老挝中国文化中心这次从四川省邀请了3位竹编艺人同老挝竹编艺人进行交流并开展培训。培训班上，除了讲解中国竹编技艺、造型设计和工艺种类外，中国竹编艺人还介绍了中国竹编产业的市场开拓和如何帮助生产竹编产品的农民致富等问题。

培训班自7月26日开始在万象省蓬洪县竹编专业村纳奔村举办。老挝各省、市学员以及老挝国立大学的学生代表等36人参加培训。经过紧张、密集的学习，培训班8月2日结业并在首都万象市举办参训学员作品展。

《 人民日报 》（ 2019年08月04日 03 版）

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