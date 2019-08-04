一诺千金不可违（钟声）

第十二轮中美经贸高级别磋商结束，双方约定将在8月进行密集磋商，为9月牵头人会面做准备。但是，美方突然变卦了，单方面声称将对3000亿美元中国输美商品加征10%的关税。此举严重违背中美两国元首大阪会晤共识，给中美经贸谈判造成严重困难。

美国一些人背信弃义、挑战国际交往基本原则的行径，世人已多次领教。6月29日，美方在大阪承诺“不再对中国产品加征新的关税”，令国际市场松了一口气。但8月1日，就在白宫发表声明承认第十二轮中美经贸高级别磋商具有“建设性”的27个小时后，美方对中国又抡起了关税大棒，国际市场信心受到冲击，导致美股全线下跌，全球股市应声下挫。显然，这是美国一些人的霸蛮任性、出尔反尔带来的必然后果。

美国经济自身问题一大堆，美国一些人因此心绪不宁。美国商务部最新数据显示，美国第二季度国内生产总值（GDP）环比折算年率增长2.1%，低于第一季度3.1%的增速，经济动能不足的苗头已经显露。经贸摩擦的阴霾，又使美国农产品在全球市场上的“时令脆弱性”日益凸显。问题是，病急不能乱用药，更不能无视自身长期积累下来的问题而无端怨天尤人。

彼此依存、相互协作的全球大市场，对于每个经济主体来说如同自然生态系统。大自然面前，任何违逆基本规律的行为，都会导致灾难性后果。全球市场中的情况同样如此。挥舞关税大棒注入的市场不确定性，必然动摇市场信心、破坏市场生态，谁能指望在这种情形下企业会毫不犹豫去火速下单，大笔购买承载太多关税风险的美国产品？中国是市场经济国家，增加从美国进口，归根结底要靠市场主体自主抉择。市场行为，由市场条件和市场预期所决定。当前问题的症结是，美方贸易政策一再翻烧饼，市场买家视贸易为“危险游戏”，不敢轻易出手。可见，促使中国增加从美国进口，需要有信义支持的稳定有序的市场，而不是乱挥关税大棒。

美国农业笼罩的悲情色彩，恰恰是美方错误决策的后果，怨不得别国。中美经贸摩擦发生之前的情况是什么样？远离破坏性干预的市场条件下，形成农产品大供给对接大需求的链条，为中美两国人民创造了共同利益。遗憾的是，已经备受冲击的这个链条，恢复起来断不可能立竿见影。这个例子，也印证了中国人2000多年前总结的道理：巧诈不如拙诚。

中方始终将中美两国元首达成的共识作为解决经贸问题的重要遵循。中方愿意积极根据国内市场和人民的需要扩大进口，包括从美国购买适销对路的商品。双方表示同意相互开放市场，在中国推进新一轮改革开放进程中使美方的合理关切得到逐步解决，朝着取消所有加征关税的方向加紧磋商，以期达成互利双赢的协议。毫无疑问，信守承诺、遵循共识，不仅有利于中美两国各自的发展和人民的福祉，而且有利于世界经济稳定增长，符合各国利益。

一诺千金，言出必行。中国人历来把践诺守信看得极重，强调“诚信者，天下之结也”。这种深深扎根于中华优秀文化传统的哲思，依然是当今中国人的处世准则，也是中国同世界交往的文化底色。

《 人民日报 》（ 2019年08月04日 03 版）

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