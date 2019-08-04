为建设普遍安全的世界注入正能量（国际时评）

“作为亚洲大家庭一员和国际社会负责任大国，中国将继续做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，推动构建新型国际关系和人类命运共同体。”今年上半年，中国外交空前活跃，国际影响力、塑造力、感召力进一步提升。在双多边场合，习近平主席为维护世界和平与安全积极发声，统筹推进大国互信、周边安全，呼吁坚持标本兼治、综合施策，推动建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界，展现了一个负责任大国领袖的责任担当和天下情怀。

当今世界，正在经历前所未有的变革调整，全球面临的不稳定性不确定性突出，人类面临许多共同挑战，各种传统和非传统安全问题凸显。习近平主席深刻洞察人类前途命运和时代发展趋势，呼吁秉持共同、综合、合作、可持续的新安全观，构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，坚持共商共建共享的全球治理观，为建设普遍安全的世界注入正能量。

建设普遍安全的世界，中国声音明确而又响亮。在中法全球治理论坛上，提出破解治理赤字、信任赤字、和平赤字、发展赤字的中国方案，强调各国应该有以天下为己任的担当精神，积极做行动派、不做观望者，共同努力把人类前途命运掌握在自己手中；在圣彼得堡国际经济论坛上，指出可持续发展是破解当前全球性问题的“金钥匙”；在上海合作组织比什凯克峰会上，强调要把上合组织打造成安危共担的典范；在亚信杜尚别峰会上，强调建设安全稳定的亚洲是共同目标……习近平主席着眼世界和平安宁和共同发展，始终把建设普遍安全的世界挂在心上。

建设普遍安全的世界，中国行动坚定而有担当。中意发表关于加强全面战略伙伴关系的联合公报，中法发表关于共同维护多边主义、完善全球治理的联合声明。中俄发表关于加强当代全球战略稳定的联合声明。中国与吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦分别发表关于进一步深化全面战略伙伴关系的联合声明。习近平主席对朝鲜进行历史性访问，推动半岛问题政治解决进程，维护半岛和平稳定。加强双边合作，聚焦全球和地区共同安全利益，中国与各方一道努力扎牢安全的篱笆。

建设普遍安全的世界，越来越成为国际社会广泛共识。“中国提出的新安全观是解决争端的可行途径”“能够为地区安全稳定作出贡献”“中国践行新安全观，是维护和平稳定的重要力量”……人们观察中国关于建设普遍安全世界的方案和行动，更加认同习近平主席提出的新安全观。这一新安全观反映了国际形势新特点和时代发展新要求，契合各国谋和平、求发展、促合作的共同呼声。自2014年提出后，新安全观数度在联合国会场回响，相继载入亚信峰会宣言、上海合作组织成员国元首理事会宣言等多边合作文件中。

人类生活在同一个地球村，各国日益成为安危与共、责任共担的命运共同体，追求共同安全、合作安全是必然要求。习近平主席多次重申“维护联合国的地位和权威”“尊重各国主权、独立、领土完整”“坚持不干涉内政原则”等，让共同维护安全、合作促进安全的新理念更加深入人心。俄罗斯总统普京表示，俄中两国要继续加强在重大国际和地区问题上的协调协作，共同应对单边主义、保护主义带来的挑战，维护世界和平与稳定。法国总统马克龙表示，法国和欧盟愿同中国进一步加强互信，共同承担促进世界和平、安全、发展的历史性责任。

贫瘠的土地上长不成和平的大树，连天的烽火中结不出发展的硕果。发展是安全的基础，也是最大的安全。以发展促安全，才是标本兼治之策。第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上，与会各方就高质量共建“一带一路”达成广泛共识，互利共赢的丰硕成果为世界经济高质量发展注入新动力。出访期间，习近平主席多次阐述破解发展赤字的中国方案。中国开出的发展良方赢得广泛认同，以可持续发展推动可持续安全，经济合作与安全合作良性互动、相互促进的局面日渐形成。

单则易折，众则难摧。在一个全球化的世界里，没有哪个国家能够独自应对人类面临的各种挑战，也没有哪个国家能够退回到自我封闭的孤岛。努力建设一个远离恐惧、普遍安全的世界，营造公平正义、共建共享的安全格局，是世界各国人民的共同期待。中国的新安全观和生动实践，为破解世界安全难题贡献了中国智慧，也让世界看到了实现持久和平、共同繁荣的光明前景。

《 人民日报 》（ 2019年08月04日 03 版）

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