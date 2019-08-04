与君远相知，不道云海深。

从阳和方起、孕育希望的春日，到草木繁茂、生机盎然的仲夏，2019年上半年，世界再次领略习近平主席大国领袖的魅力和风采，再次见证新时代中国特色大国外交的责任与担当，也生动记录下“一带一路”这一世纪工程朝高质量方向迈进所标注的中国同世界友好合作的新高度。

“一带一路”倡议提出已近6年，世界在百年未有之大变局中孕育活力、生发动力、凝聚合力。在习近平主席亲自倡议、亲自谋划、亲自部署、亲自推动下，共建“一带一路”从总体布局的“大写意”，到精谨细腻的“工笔画”，朋友圈越来越大，好伙伴越来越多，合作质量越来越高，发展前景越来越好。

一份份合作文件，一个个精彩瞬间，一次次证明一个论断：共建“一带一路”倡议源于中国，机会和成果属于世界。在各方共同努力下，“一带一路”已成为开放包容的国际合作平台和广受欢迎的全球公共产品，为各国和世界经济增长开辟了更多空间，促进了全球共同发展繁荣，为推动构建人类命运共同体注入了更强劲动力。

“共建‘一带一路’的繁荣凸显了元首外交的引领意义和顶层设计的关键作用，这是中国外交的独特风范”

习近平主席走到哪里，“一带一路”的东风就吹向哪里，务实合作的果实就收获在哪里。习近平主席密集的“一带一路”时间表，是共建“一带一路”国际感召力日益上升的生动映照。

3月，习近平主席新年首访来到欧洲。“永恒之城”罗马，东道主近10年来首次在欢迎外国元首的仪式中安排马队迎接，“不一般”的礼宾安排后，是一个历史性时刻——中意签署关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录。意大利成为七国集团中率先加入共建“一带一路”倡议的国家。意大利总统马塔雷拉坚信，“这将有利于欧亚大陆互联互通和共同发展”。意大利总理孔特说，“我们很高兴抓住历史机遇”。

“千年花都”巴黎，习近平主席和法国总统马克龙共同见证14份双边合作文件的交换。在同习近平主席共见记者时，马克龙重温了他去年访华时将西安作为首站的初衷：“西安也是古丝绸之路的一端。我认为，中国和欧洲交汇，有益于整个世界。”

习近平主席同法国、德国及欧盟领导人在巴黎会晤，就共建“一带一路”进行了富有建设性的讨论；在同摩纳哥阿尔贝二世亲王会谈中，双方认真探讨摩方结合自身区位和产业优势，积极参与共建“一带一路”国际合作……

“我将无我，不负人民。” 欧洲之行中，习近平主席回应意大利众议长菲科的一段话，迅速“刷屏”。简洁有力的回答，一腔赤诚溢于言表，彰显出人民领袖的真挚情怀。

时隔月余，在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上，人们再次感受到习近平主席为人民谋幸福的“无我”精神和为世界谋大同的天下情怀：“在当今世界行走，恰似逆水行舟，不进则退。作为各国领导人，我们没有退却的理由，只有前进的选项。唯有风雨兼程，才能无愧于人民重托，才能让我们的人民过上幸福生活。站在世界百年未有之大变局的当口，愿我们都能不负使命、不负时代。”胜友如云，习近平主席肺腑之言，道出他为了让人民更加幸福、让世界更加美好，在全球各地奔波忙碌的初心所在——走四方固然辛苦，但收获是共同发展、合作共赢的前景越来越光明。

这次面向未来、登高望远的国际合作盛会不辱使命、不负时代：六大类283项务实成果的达成，推动共建“一带一路”迈向落地生根、持久发展的新阶段。埃及前总理沙拉夫感叹：“共建‘一带一路’的繁荣凸显了元首外交的引领意义和顶层设计的关键作用，这是中国外交的独特风范。”

6月，“一带一路”在欧亚大陆闪耀共赢的光彩。在不到3天的时间里，习近平主席辗转莫斯科、圣彼得堡两地，出席近20场活动。中俄元首谋划顶层设计，勾勒长远部署，进一步推动两国发展战略紧密对接、发展利益深度融合、民心民意亲密交融，同意深入开展共建“一带一路”同欧亚经济联盟对接，相互支持共建“一带一路”倡议和大欧亚伙伴关系倡议。

在“一带一路”首倡之地中亚，习近平主席分别同吉尔吉斯斯坦总统热恩别科夫、塔吉克斯坦总统拉赫蒙商定，要共同落实好第二届“一带一路”国际合作高峰论坛成果，以高质量共建“一带一路”为主线，加强共建“一带一路”倡议同各国发展战略深度对接。在上合组织峰会、亚信峰会期间，习近平主席同各国领导人一道，就落实第二届“一带一路”国际合作高峰论坛重要成果等达成广泛共识。

二十国集团领导人大阪峰会期间，习近平主席介绍高质量共建“一带一路”理念，欢迎所有感兴趣的合作伙伴共同参与，延续放大第二届“一带一路”国际合作高峰论坛的积极效应，携手共进，合力打造高质量世界经济。

法国政治家让·莫内曾说：“没有人，一切皆无可能，但是没有体制，一切不可持续。”2019年中国外交的实践又一次证明，元首外交、顶层设计为共建“一带一路”引领方向。塔吉克斯坦政治家协会主席赛福洛·萨法罗夫回忆说：“我清楚地记得，习近平主席访塔那几天，两国元首在多个场合积极互动，展现出了真挚的感情。两国领导人兄弟般的友谊是推动双边关系不断迈上新台阶的关键因素。”

当意大利中小企业家憧憬着有更多“意大利制造”进入中国市场时，当法国企业家为方兴未艾的第三方市场合作而欢欣鼓舞时，当塔吉克斯坦民众享受着因中国投资和项目带来的美好生活时，当吉尔吉斯斯坦领导人引用中国古语“饮水思源”来表达感激时，中国领袖的风采、中国人民的情谊、中国方案的魅力愈发生动鲜明。

“‘一带一路’格局宏大，它将国际社会重新定义为共同努力构建人类命运共同体的家园”

“中巴经济走廊是巴基斯坦经济的助推剂。通过提升区域经济一体化程度和升级改造供应链，‘一带一路’倡议正在影响和改变沿线国家和地区，不仅创造了更多商贸机遇，也推动了产业的发展和变革。”巴基斯坦计划、发展和改革部中巴经济走廊项目主任哈桑·达乌德表示。

“秉持共商共建共享原则”“坚持开放、绿色、廉洁理念”“努力实现高标准、惠民生、可持续目标”……在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上，习近平主席指明了高质量共建“一带一路”的目标和方向。

“中国倡导的经济全球化以共商共建共享为原则，以共建‘一带一路’为代表。”英国知名学者马丁·雅克的观点颇具代表性，“进一步维护多边主义并推动经济全球化向前发展，中国可以在其中发挥重要作用。”

从提出新发展理念，到明确高质量共建“一带一路”，再到合力打造高质量世界经济，中国秉持绿色发展观，致力于同国际社会一道建设清洁美丽的世界，也赋予共建“一带一路”更多魅力、更好前景。“中国给全球生态文明建设带来了希望之光。”最早提出“绿色GDP”概念的学者之一、美国国家人文科学院院士小约翰·柯布如是评价。

能让长颈鹿“昂首通行”的肯尼亚蒙内铁路、“油改电”的斯里兰卡科伦坡集装箱码头、光伏板下可以长草种瓜的巴基斯坦旁遮普太阳能电站……从高铁到智能电网，从先进核电技术到煤炭清洁化利用，一系列切实可行的中国绿色技术、方案，回应了全球绿色发展的共同期盼。

共建“一带一路”倡议为各国探讨国际合作开辟了新路，大家共同应对安全、气候变化、绿色发展、消除贫困等国际和地区问题。加拿大约克大学政治学教授丹尼尔·德拉什由衷赞叹：“实实在在的成果，值得载入吉尼斯世界纪录。”

提升民众福祉，是实现高质量共建“一带一路”的本质要求。通过“一带一路”合作，东非有了高速公路，马尔代夫有了跨海大桥，白俄罗斯有了自己的轿车制造业，哈萨克斯坦有了出海通道，东南亚正在施工建设高速铁路，中欧班列成为亚欧大陆上距离最长的合作纽带。在肯尼亚，蒙内铁路累计为当地创造了近5万个工作岗位，拉动经济增长1.5个百分点。在乌兹别克斯坦，中国工人同当地人民一道，用900天时间建成19公里长的隧道，使偏远地区的人民坐火车仅用一刻钟就能穿越崇山峻岭。

“没有主要铁路、公路动脉和能源供给等，一些国家的贫困状况很难被改变，中国正在帮他们加速建设基础设施来脱贫。”英国四十八家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里的话道出了共建“一带一路”的意义。

共建“一带一路”不仅实现了基础设施的“硬联通”，也带来了规则和标准的“软联通”，更加强了各国人民情感的联通。埃塞俄比亚总理阿比坚信，“‘一带一路’格局宏大，它将国际社会重新定义为共同努力构建人类命运共同体的家园”；在世界银行前经济学家、肯尼亚学者姆旺吉·瓦吉拉眼中，“一带一路”是“解决世界问题的金钥匙”；在阿联酋经济部长曼苏里看来，“一带一路”就是“中国送给世界的礼物”。

“我们期待继续同中国加强相关合作，实现共同发展，为人民开创更加美好的未来”

7月19日，意大利米兰，一列名为“长安号”的火车满载商品驶出车站，一路向东，朝着目的地西安进发。这是中欧班列的一条新线路，将西安、米兰两座历史文化名城紧紧牵在一起。

累计开行超过1.4万列，联通中国和欧洲100多个城市，在“一带一路”建设蓬勃发展的战略机遇下，中欧班列跑出了“加速度”。波兰国家铁路股份有限公司董事会主任代表拉德克·佩费尔表示：“因为开通了中欧班列，像波兰的马拉舍维奇站等许多欧洲国家火车货运中转站正变得更加兴旺，‘一带一路’带来的商机和变化是实实在在可以感受得到的。”

近6年来，已有160多个国家和国际组织同中国签署共建“一带一路”合作文件。是什么让这么多国家和国际组织为这一新生的国际合作方案投下一张张“信任票”？

“共建‘一带一路’，顺应经济全球化的历史潮流，顺应全球治理体系变革的时代要求，顺应各国人民过上更好日子的强烈愿望。”习近平主席的话揭示了真谛。

哈萨克斯坦农产品出口中国的通关时间缩短了90%，柬埔寨西哈努克港经济特区对当地经济贡献率超过50%，斯里兰卡普特拉姆燃煤电站帮助该地区结束频繁断电的历史，巴西美丽山水电站应用清洁的中国特高压技术……众多合作实例证明，共建“一带一路”倡议给沿线国家人民带来实实在在的福祉，为促进地区经济增长作出实实在在的贡献。

世界经济论坛发布报告认为，中国提出的共建“一带一路”倡议正被视为一个新的区域和全球主义的共赢举措。这与法国前总理拉法兰的看法相一致。他认为，“一带一路”倡议是合作共赢的典范、多边主义的伟大实践。

“如果共建‘一带一路’倡议全面实施，可使3200万人摆脱日均生活费低于3.2美元的中度贫困状态，国际贸易可以增加6.2%，沿线经济体贸易可以增加9.7%，全球收入可以增加2.9%。”世界银行的研究结果，让人们看到了共建“一带一路”所蕴含的巨大潜力和发展空间。

“习近平主席提出的共建‘一带一路’倡议是祛除当今世界经济积弊的一剂良方”；

“共建‘一带一路’为世界提供了一个与孤立和对峙截然不同的全新选择”；

“共建‘一带一路’已经成为当今世界规模最大、最受欢迎的国际合作公共平台之一”；

……

“中国的发展不是独善其身的发展，‘一带一路’就是要同愿意与我们合作的世界各国，实现互利共赢的发展，最终实现人类的和谐共生。这也是5000多年中华文明的精髓所在。”习近平主席的话语，深刻阐释了共建“一带一路”倡议互利共赢的本质，集中展示了中国领导人引领大时代的大智慧。近6年的时间和非凡成就已经充分证明，共建“一带一路”推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展，为世界各国发展提供了新机遇，为中国开放发展开辟了新天地，是一条机遇和繁荣之路。

“我们坚信，一个更加开放的中国，将同世界形成更加良性的互动，带来更加进步和繁荣的中国和世界。”习近平主席在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上的话语依然在世界回响。

长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。在世界经济的汪洋大海中，在共建“一带一路”的伟大航程上，“中国号”巨轮将继续行稳致远，同各国合力打造高质量世界经济，携手创造更加精彩的发展传奇。

（本报记者李满、焦翔、李应齐、张博岚、黄培昭、周翰博、丁雪真、万宇、于洋）

《 人民日报 》（ 2019年08月04日 01 版）

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