特朗普称朝鲜试射短程导弹不违背美朝共识

新华社华盛顿8月2日电（记者刘品然 刘阳）美国总统特朗普2日表示，朝鲜日前试射短程导弹并不违反美朝领导人此前的共识。

特朗普当天在社交媒体推特上作出上述表述。他同时表示，朝鲜这一举动“可能违反了安理会决议”。特朗普说，他之前与朝鲜最高领导人金正恩会面时未就短程导弹展开讨论。他认为金正恩不想破坏他们两人之间的信任，并称朝鲜在金正恩的领导下有无限潜力。

据朝中社报道，金正恩2日凌晨再次指导了朝鲜新开发的大口径火箭炮试射，报道未透露朝方此次火箭炮试射活动的具体地点。

特朗普与金正恩6月30日在板门店举行会面和会谈。特朗普在会谈后对媒体表示，美朝双方将在未来两三周重启工作磋商。但由于美韩计划8月举行“19-2同盟”联合军演等因素，目前美朝工作磋商尚未重启。

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